На Камчатке были найдены новые места, где погибли морские животные. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов на своей страничке в Instagram. По его словам, гибель морских организмов зафиксирована южнее Авачинской бухты. Данные об этом были получены с экспедиционного судна, которое движется в сторону мыса Лопатка.
Кроме того, поступили видеозаписи от очевидцев, подтверждающие гибель морских организмов у Охотского (восточного) побережья Камчатки. По словам чиновника, "массовый выброс гидробионтов, а также рыб" наблюдается локально на участке шириной примерно 50 метров. Соседние пляжи, по свидетельству очевидцев, чистые.
"Мы столкнулись с масштабным и новым явлением, которое науке еще предстоит осмыслить. Почти наверняка оно связано с тем или иным способом с деятельностью человека: изменением климата, теми загрязняющими эффектами на мировой океан, которые мы - человечество, - оказываем", - сказал губернатор.
Он отметил, что пока нельзя точно сказать, был ли источником загрязнения "локальный техногенный объект в районе Петропавловска". Чиновник напомнил, что, по версии РАН, морские организмы могли погибнуть из-за токсинов, выделяемых особым родом микроводорослей во время цветения, передает РИА "Новости".
По словам Владимира Солодова, он уже обратился к правительству РФ с просьбой "в кратчайшие сроки инициировать комплексный научный проект по изучению этого явления" (гибели морской фауны). Также чиновник намерен осуществить рекультивацию Козельского полигона ядохимикатов и других подобных объектов. "Мы обязаны привести их в нормативное состояние", - сказал Солодов.
По его словам, главная задача сейчас: "компенсировать нанесенный вред и восстановить утраченные живые существа". "Над этим будет работать. Конечно, вместе с наукой", - заключил губернатор.
Напомним, в конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, появилось раздражение на коже. Затем местные жители стали выкладывать фотографии выброшенных на берег мертвых морских животных.
Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов заявил о том, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной водой Тихого океана на Халактырском пляже. По данным регионального Минздрава, за помощью к врачам с жалобами на ожоги глаз обратились 11 человек.
В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза выше нормы по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам.
Сотрудники Кроноцкого заповедника и камчатского филиала Тихоокеанского института географии заявили, что в Авачинском заливе погибли 95% донных организмов - фактически уничтожена вся кормовая база.
Первые анализы прибрежных вод Авачинской бухты, где наблюдаются признаки масштабной экологической катастрофы, выявили там загрязнитель, близкий по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты. Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.
Пресс-служба Дальневосточного федерального университета 8 октября опубликовала данные воздушного обследования в Авачинском заливе, в ходе которого была обнаружена полоса загрязнения длиной 40 километров.
После загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных СК России возбудил дело по части 2 статьи 247, части 2 статьи 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).
Ряд экспертов и чиновники склоняются к версии, что причиной гибели морских животных стали токсины, выделяемые водорослями. Так, ученые Дальневосточного федерального университета отмели все версии загрязнения прибрежных вод Камчатки, кроме цветения микроводорослей: их токсин найден в пробах воды и желтой пены.