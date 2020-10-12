Пока ученые точно не могут установить причины гибели морских животных в Авачинском заливе

ГУ МЧС России по Камчатскому краю Ряд экспертов и чиновники склоняются к версии, что причиной гибели морских животных стали токсины, выделяемые водорослями

ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке были найдены новые места, где погибли морские животные. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов на своей страничке в Instagram. По его словам, гибель морских организмов зафиксирована южнее Авачинской бухты. Данные об этом были получены с экспедиционного судна, которое движется в сторону мыса Лопатка.

Кроме того, поступили видеозаписи от очевидцев, подтверждающие гибель морских организмов у Охотского (восточного) побережья Камчатки. По словам чиновника, "массовый выброс гидробионтов, а также рыб" наблюдается локально на участке шириной примерно 50 метров. Соседние пляжи, по свидетельству очевидцев, чистые.

"Мы столкнулись с масштабным и новым явлением, которое науке еще предстоит осмыслить. Почти наверняка оно связано с тем или иным способом с деятельностью человека: изменением климата, теми загрязняющими эффектами на мировой океан, которые мы - человечество, - оказываем", - сказал губернатор.

Он отметил, что пока нельзя точно сказать, был ли источником загрязнения "локальный техногенный объект в районе Петропавловска". Чиновник напомнил, что, по версии РАН, морские организмы могли погибнуть из-за токсинов, выделяемых особым родом микроводорослей во время цветения, передает РИА "Новости".

По словам Владимира Солодова, он уже обратился к правительству РФ с просьбой "в кратчайшие сроки инициировать комплексный научный проект по изучению этого явления" (гибели морской фауны). Также чиновник намерен осуществить рекультивацию Козельского полигона ядохимикатов и других подобных объектов. "Мы обязаны привести их в нормативное состояние", - сказал Солодов.

По его словам, главная задача сейчас: "компенсировать нанесенный вред и восстановить утраченные живые существа". "Над этим будет работать. Конечно, вместе с наукой", - заключил губернатор.

Напомним, в конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, появилось раздражение на коже. Затем местные жители стали выкладывать фотографии выброшенных на берег мертвых морских животных.

Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов заявил о том, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной водой Тихого океана на Халактырском пляже. По данным регионального Минздрава, за помощью к врачам с жалобами на ожоги глаз обратились 11 человек.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза выше нормы по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам.

Сотрудники Кроноцкого заповедника и камчатского филиала Тихоокеанского института географии заявили, что в Авачинском заливе погибли 95% донных организмов - фактически уничтожена вся кормовая база.

Первые анализы прибрежных вод Авачинской бухты, где наблюдаются признаки масштабной экологической катастрофы, выявили там загрязнитель, близкий по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты. Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

Пресс-служба Дальневосточного федерального университета 8 октября опубликовала данные воздушного обследования в Авачинском заливе, в ходе которого была обнаружена полоса загрязнения длиной 40 километров.

После загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных СК России возбудил дело по части 2 статьи 247, части 2 статьи 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).

Ряд экспертов и чиновники склоняются к версии, что причиной гибели морских животных стали токсины, выделяемые водорослями. Так, ученые Дальневосточного федерального университета отмели все версии загрязнения прибрежных вод Камчатки, кроме цветения микроводорослей: их токсин найден в пробах воды и желтой пены.