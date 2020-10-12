В камере московского следственного изолятора N 6 найдена мертвой арестованная по делу о сбыте наркотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По официальной версии женщина, которую арестовали 26 сентября, совершила самоубийство.

Правозащитники отмечают, что в последнее время участились случаи смертей арестованных и заключенных в российских СИЗО и колониях. Только за последний месяц в московском СИЗО "Бутырка" покончил с собой обвиняемый в нападении на инкассаторов Артем Ушанев, в камере столичного изолятора "Матросская тишина" умер бывший мэр города Миасс Челябинской области Виктор Ардабьевский (по официальной версии - от панкреатита). В омском СИЗО был найден мертвым обвиняемый в торговле наркотиками Кахабер Парпалия, который до этого рассказал своему адвокату об избиениях, передает радио "Свобода". А в челябинском изоляторе, по официальной версии, покончил с собой неонационалист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак, ранее также жаловавшийся на пытки.

Во ФСИН версию о применении пыток к Тесаку отвергли. Однако власти не дали его родственникам возможность провести независимую экспертизу, а с телом погибшего проводились странные манипуляции.

Офицер покончил с собой в университете Минобороны

Еще один суицид произошел в здании военного вуза в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Капитан первого курса адъюнктуры Военного университета Минобороны покончил с собой в здании университета на Комсомольском проспекте в Москве", - сказал собеседник агентства. По его словам, причины произошедшего устанавливаются.

По данным другого источника, покончивший с собой офицер поступил в адъюнктуру ВУ МО РФ с третьего раза месяц назад. В воскресенье вечером он заступил в наряд помощником дежурного по университету. По его словам, после наряда офицер совершил самоубийство.