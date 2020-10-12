Moscow-Live.ru / Алексей Поляков Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве

Moscow-Live.ru / Алексей Поляков

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве, сообщается на сайте российского МИД.

"12 октября посол Болгарии А.Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве "persona non grata"", - говорится в сообщении. Этот шаг назвали зеркальной мерой на "ничем не мотивированное" решение властей Болгарии выслать из страны двух заместителей торгового представителя РФ в Софии.

23 сентября Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата. Сообщалось, что с 2016 года они вели разведывательную деятельность, собирая информацию о планах модернизации болгарской армии и состоянии военной техники. Их целью была передача информации российской военной разведке в обмен на некие материальные блага. Для этого они установили контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к информации, касающейся военно-промышленного комплекса страны.

Болгарская прокуратура сообщила, что начала досудебное производство в отношении двух работников дипведомства. В МИД России отметили, что рассматривают этот шаг как преднамеренную попытку нанести ущерб российско-болгарскому взаимодействию.