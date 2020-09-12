В Хабаровске третий месяц продолжаются акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В десятую субботу подряд на улицы вышли, по оценкам СМИ и наблюдателей, до 9 тысяч человек. Администрация Хабаровского края насчитала всего около 700 участников.

Организаторы акции 12 сентября пытались согласовать ее с властями, однако в администрации заявили, что на площади Ленина, где обычно собираются митингующие, уже запланировано другое мероприятие. Власти Хабаровска предложили заявителям перенести митинг в другое место.

Активисты традиционно прошли маршем по центральным улицам города, после чего провели митинг на площади Ленина. Звучали лозунги "Пока мы едины - мы непобедимы", "Свободу политзаключенным", "Я/мы Сергей Фургал", "Россия, вставай, Фургала спасай", "20 лет - доверия нет", "За Фургала постоим, мы достойно жить хотим!"

Также звучали лозунги за отставку мэра Хабаровска Сергея Кравчука. Плакаты участников акции критиковали федеральную власть и лично президента России Владимира Путина, также митингующие не обошли стороной отравление Алексея Навального и ситуацию в Белоруссии. В преддверии единого дня голосования появились и плакаты в поддержку проекта "Умное голосование".

Пришедшие подошли к акции креативно, изобразив ситуацию в стране в виде сценок из мультфильма "Вовка в тридевятом царстве". "Там были два брата, которые желания исполняли главному герою. Вот и у нас: "Вовка, ты только дай знак - исполним любое желание. Хочешь - мороженку, хочешь - пироженку, а хочешь - будешь править вечно". Есть и Василиска - она наибулила народ и будет наибуливать. А три девицы оптимизировали, оптимизировали и все развалили", - рассказал изданию DVhab.ru автор идеи.

Сказочные pic.twitter.com/jgpypfvsvj— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 12, 2020

К моменту начала акции DVhab.ru оценивал число участников в 2 тысячи человек. "Интерфакс" со ссылкой на наблюдателей сообщает, что акция собрала от 3 до 5 тысяч человек. По независимым подсчетам, на которые ссылается "Медуза", на митинг вышли от 5 до 9 тысяч человек.

В акции принял участие депутат Законодательной думы Хабаровского края Максим Кукушкин. Он назвал Хабаровск протестной столицей России, которая является для многих примером. Кукушкин посетовал, что на улицы вышло не так много людей, связав это с тем, что "еще продолжается пора отпусков и сбора урожая". По окончании шествия протестующие брали рупор, призывая ходить на все выборы и голосовать так, чтобы изменить систему.

И это 64 день подряд! pic.twitter.com/HR7bbSMpOS— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 12, 2020

Не оттягивай, Вова pic.twitter.com/DsMI6cZE1V— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 12, 2020

Про обнулённого деда тоже не забыли pic.twitter.com/xBnUpjGbXo— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 12, 2020

Хабаровск по субботам особенно прекрасен pic.twitter.com/rDgafhAtaT— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 12, 2020