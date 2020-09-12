Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, подавшая в отставку после 32 лет службы в этой инстанции, может стать советником или помощником мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает РБК со ссылкой на близкие к мэрии источники.

По словам одного из собеседников издания, в этом случае Егорова будет отвечать за взаимодействие с судами. Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила, что не обладает информацией о дальнейшей деятельности Ольги Егоровой.

О том, что председатель Мосгорсуда подала заявление о прекращении полномочий с 23 октября, стало известно накануне. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит заявление 22 сентября.

Председатель Мосгорсуда назначается указом президента РФ на шесть лет по представлению председателя Верховного суда и при положительном заключении ВККС. В обязанности главы Мосгорсуда входит организация его работы, созыв президиума и председательство на его заседаниях, установка правил внутреннего распорядка, распределение обязанности судей, рассмотрение жалоб на работу нижестоящих судов и так далее.

Высшая квалификационная коллегия судей три раза объявляла конкурс на пост председателя Мосгорсуда, два раза он продлевался из-за отсутствия заявок. Эксперты называли это признаком того, что должность политическая. В августе Верховный суд России одобрил на пост председателя Мосгорсуда кандидатуру Михаила Птицына, возглавляющего Южный окружной военный суд.

По данным "Коммерсанта", он был единственным, кто подал документы на участие в конкурсе. В Верховном суде Птицына характеризовали как "квалифицированного судью и грамотного руководителя, обладающего хорошими организаторскими и аналитическими способностями, обеспечивающего надлежащее качество и оперативность отправления правосудия", отметив, что именно ростовские военные судьи первыми начали слушать дела о преступлениях террористической направленности.

Если ВККС даст Птицыну рекомендацию, ему еще предстоит пройти кадровую комиссию президента. Недавно эта комиссия отказала в рекомендациях двум заместителям председателя Верховного суда Василию Нечаеву и Олегу Свириденко, которые ранее получили добро от ВККС на шестилетний срок.

По данным источников "Коммерсанта" в судейском сообществе, у Егоровой были непростые отношения с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, испортившиеся после того, как Егорова в 2015 году инициировала расследование "дела переводчиков".

В нем шла речь о хищениях руководителями управлений судебного департамента по Москве и области более 300 млн рублей, выделенных на оплату услуг лингвистов в судах. Основными фигурантами дела были подчиненные руководителя судебного департамента при ВС Александра Гусева, считающегося вторым человеком в российской судебной системе.

С конца 2019 года Ольга Егорова получила несколько частных определений в свой адрес. Они касались бесконтрольного продления содержания людей под стражей и грубых нарушений, допущенных судебной коллегией Мосгорсуда при рассмотрении одной апелляции.

Егоровой также указывали на "искажение самой сути правосудия и смысла судебного решения как акта правосудия". Глава Мосгорсуда пыталась обжаловать претензии в Верховном суде, однако тот усомнился в ее профессиональной квалификации. ВС решил, что Мосгорсуд систематически нарушает требования Уголовно-процессуального кодекса из-за недостаточного уровня организации своей работы. Из 72 судей, включенных в план повышения квалификации Мосгорсуда, 19 судей, включая Егорову, не проходили курсы повышения квалификации.

Мосгорсуд, подводя итоги 20-летнего председательства Егоровой, поставил ей в заслугу уничтожение волокиты, высокое качество принимаемых решений, обеспечение реальной безопасности судей, введение судов присяжных и мировых судей и развитие электронного правосудия, передает РИА "Новости".