Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион рекомендовал как можно скорее сделать прививку от коронавируса, отметив, что риск побочных эффектов "минимален" и несопоставим с риском заразиться COVID-19.

Выступая в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", митрополит отметил, что все возможные побочные эффекты от вакцинации уже известны - это повышение температуры "на один вечер", слабость или сонливость. "Но все это не идет ни в какое сравнение с теми мучениями, которые испытывают люди, заразившиеся коронавирусом", - сказал священнослужитель.

"Если ко мне кто-то обращается с вопросом о том, стоит ли привиться или стоит ли ждать, я говорю, что лучше привиться, и чем раньше, тем лучше, потому что риск - он минимальный", - заключил Иларион.

Первая российская вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная =Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа, до завершения третьего этапа клинических испытаний. В ходе второго этапа ее опробовали всего на нескольких десятках человек, при этом они столкнулись со 141 побочным эффектом.

Третий этап испытаний начался только 9 сентября, в нем должны принять участие 40 тысяч добровольцев. Причем треть из них вместо вакцины получит плацебо. Статья о результатах первых двух фаз клинических испытаний была опубликована в авторитетном журнале Lancet, что в Минздраве назвали доказательством качества вакцины.

12 сентября Минздрав сообщил, что первая партия вакцины направлена в российские регионы. В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска. В первую очередь привить планируется врачей.

Эффективность российской вакцины вызывает сомнения у мирового экспертного сообщества. В ответ на публикацию в Lancet группа ученых из Италии, США, Японии, Франции и Германии выпустила открытое письмо, в котором указала на на подозрительное сходство данных, полученных в результате разных экспериментов. Авторы письма подчеркнули, что представленных данных слишком мало, чтобы сделать какие-либо однозначные выводы, и эти данные вызывают обеспокоенность своей неестественностью.

В Центре имени Гамалеи заявили, что отправили в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V" и все данные, которые были получены в ходе научных исследований.