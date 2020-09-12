В России за последние сутки в России выявлено 5488 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 119 человек скончались

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Из больниц за сутки выписано 5428 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 873 535

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В России за последние сутки в России выявлено 5488 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 119 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 1 057 362 заболевших и 18 484 умерших. Из больниц за сутки выписано 5428 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 873 535.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 670 (12)

Санкт-Петербург - 203 (23)

Московская область - 170 (4)

Ростовская область - 159 (4)

Нижегородская область - 156 (6)

Ставропольский край - 135 (2)

Свердловская область - 128 (10)

Воронежская область - 115

Ульяновская область - 110 (5)

Самарская область - 106

Саратовская область - 101

Красноярский край - 101 (2)

Волгоградская область - 97 (1)

Оренбургская область - 96

Кемеровская область - 93 (1)

Краснодарский край - 90 (6)

Пензенская область - 90 (1)

Республика Калмыкия - 88

Архангельская область - 83

Республика Дагестан - 83 (4)

Иркутская область - 76 (1)

Ханты-Мансийский АО - 75

Хабаровский край - 72

Приморский край - 71

Республика Крым - 70 (2)

Челябинская область - 69

Республика Саха (Якутия) - 69

Мурманская область - 68 (3)

Кировская область - 66 (2)

Карачаево-Черкесская Республика - 63

Республика Коми - 61 (1)

Удмуртская Республика - 61

Алтайский край - 61 (2)

Пермский край - 59

Республика Алтай - 55 (1)

Омская область - 55 (4)

Томская область - 55

Забайкальский край - 51

Астраханская область - 50 (2)

Тюменская область - 50

Новосибирская область - 50 (1)

Орловская область - 49 (1)

Ямало-Ненецкий АО - 48

Республика Бурятия - 48

Костромская область - 47 (1)

Ярославская область - 44

Белгородская область - 42

Ивановская область - 41 (2)

Республика Ингушетия - 41

Вологодская область - 39

Псковская область - 38

Кабардино-Балкарская Республика - 37

Сахалинская область - 37

Курская область - 36

Ленинградская область - 36

Брянская область - 35

Калужская область - 35

Магаданская область - 34

Рязанская область - 33

Республика Хакасия - 33

Владимирская область - 32

Липецкая область - 32

Республика Башкортостан - 30

Республика Мордовия - 30

Амурская область - 30

Республика Северная Осетия - 29

Курганская область - 29 (1)

Тамбовская область - 28

Республика Карелия - 28

Калининградская область - 27

Камчатский край - 27 (5)

Тульская область - 26 (2)

Новгородская область - 26

Республика Тыва - 26

Республика Татарстан - 25 (1)

Чувашская Республика - 25 (1)

Тверская область - 24 (1)

Республика Адыгея - 21

Республика Марий Эл - 21 (1)

Смоленская область - 13 (1)

Севастополь - 12

Еврейская АО - 7

Чеченская Республика - 4

Ненецкий АО - 1

Чукотский АО - 1

