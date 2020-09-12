В России за последние сутки в России выявлено 5488 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 119 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 1 057 362 заболевших и 18 484 умерших. Из больниц за сутки выписано 5428 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 873 535.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 670 (12)
Санкт-Петербург - 203 (23)
Московская область - 170 (4)
Ростовская область - 159 (4)
Нижегородская область - 156 (6)
Ставропольский край - 135 (2)
Свердловская область - 128 (10)
Воронежская область - 115
Ульяновская область - 110 (5)
Самарская область - 106
Саратовская область - 101
Красноярский край - 101 (2)
Волгоградская область - 97 (1)
Оренбургская область - 96
Кемеровская область - 93 (1)
Краснодарский край - 90 (6)
Пензенская область - 90 (1)
Республика Калмыкия - 88
Архангельская область - 83
Республика Дагестан - 83 (4)
Иркутская область - 76 (1)
Ханты-Мансийский АО - 75
Хабаровский край - 72
Приморский край - 71
Республика Крым - 70 (2)
Челябинская область - 69
Республика Саха (Якутия) - 69
Мурманская область - 68 (3)
Кировская область - 66 (2)
Карачаево-Черкесская Республика - 63
Республика Коми - 61 (1)
Удмуртская Республика - 61
Алтайский край - 61 (2)
Пермский край - 59
Республика Алтай - 55 (1)
Омская область - 55 (4)
Томская область - 55
Забайкальский край - 51
Астраханская область - 50 (2)
Тюменская область - 50
Новосибирская область - 50 (1)
Орловская область - 49 (1)
Ямало-Ненецкий АО - 48
Республика Бурятия - 48
Костромская область - 47 (1)
Ярославская область - 44
Белгородская область - 42
Ивановская область - 41 (2)
Республика Ингушетия - 41
Вологодская область - 39
Псковская область - 38
Кабардино-Балкарская Республика - 37
Сахалинская область - 37
Курская область - 36
Ленинградская область - 36
Брянская область - 35
Калужская область - 35
Магаданская область - 34
Рязанская область - 33
Республика Хакасия - 33
Владимирская область - 32
Липецкая область - 32
Республика Башкортостан - 30
Республика Мордовия - 30
Амурская область - 30
Республика Северная Осетия - 29
Курганская область - 29 (1)
Тамбовская область - 28
Республика Карелия - 28
Калининградская область - 27
Камчатский край - 27 (5)
Тульская область - 26 (2)
Новгородская область - 26
Республика Тыва - 26
Республика Татарстан - 25 (1)
Чувашская Республика - 25 (1)
Тверская область - 24 (1)
Республика Адыгея - 21
Республика Марий Эл - 21 (1)
Смоленская область - 13 (1)
Севастополь - 12
Еврейская АО - 7
Чеченская Республика - 4
Ненецкий АО - 1
Чукотский АО - 1