В Москве девушка попала в больницу после того, как в кофейне ей по ошибке продали бутылку с антисептиком вместо воды. Инцидент произошел 10 апреля в кофейне Cofix на Охотном ряду.

В пресс-службе сети сообщили, что по халатности сотрудников антисептик перевозился в таре из-под питьевой воды, что категорически запрещено стандартами работы кофеен.

"К счастью, девушка не проглотила антисептик, а сделав глоток, сразу выплюнула его, что было запечатлено на камерах видеонаблюдения. После инцидента девушка оставалась в сознании, покинула кофейню и через какое-то время вернулась, чтобы оставить запись в книге жалоб", - говорится на сайте компании.

Виновные сотрудники кофейни наказаны и отстранены от работы. Владелец кофейни и руководство всей сети принесло извинения пострадавшей и предложило ей помощь, в том числе возмещение медицинских расходов. Девушка отказалась. По факту инцидента сеть Cofix проведет дополнительную проверку выполнения стандартов работы в своих кофейнях.

По данным Baza, пострадавшая несколько дней провела в НИИ Склифосовского. Столичное управление Роспотребнадзора проводит проверку, передает РИА "Новости".