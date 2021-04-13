Посольство России в США заявило, что американский Госдепартамент занимается "искажением памяти" о первом космонавте Юрии Гагарине. Накануне Госдеп опубликовал в соцсетях поздравление с Международным днем полета человека в космос, не упомянув имени Гагарина. В посольстве РФ считают, что Госдеп "уже не в первый раз демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса".

Согласно сообщению на странице американского ведомства в Facebook , 12 апреля 2021 года "отмечается 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество, которым способствует освоение космического пространства".

В публикации в Twitter Госдеп поздравил с праздником "всех американских космонавтов, побывавших в космосе", в том числе бывшего помощника госсекретаря Майкла Коллинза. Российское посольство в ответ напомнило, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о советском космонавте Юрии Гагарине.

"С бюстом космического первопроходца забывчивые коллеги могут ознакомиться в расположенном в Вашингтоне Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики. Скульптуры Ю. А. Гагарина также установлены в Кливленде, Колорадо-Спрингс, Нью-Йорке, Хьюстоне и Чикаго. Тысячи американцев, включая астронавтов и сотрудников NASA ежегодно посещают эти мемориалы, чтобы почтить память советского космонавта", - говорится в комментарии посольства в Facebook.

Диппредставительство процитировало 35-го президента США Джона Кеннеди, который направил первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву поздравительную телеграмму в честь первого полета человека в космос. Кеннеди упоминал советских ученых и инженеров, помогавших с организацией полета, а также сказал, что "народ США разделяет удовлетворение народа Советского Союза в связи с благополучным полетом астронавта, представляющим собой первое проникновение человека в космос".

Также посольство РФ напомнило, что 9 апреля на Международную космическую станцию отправился очередной экипаж в составе американца Марка Ванде Хая и россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва. Перевозящий космонавтов транспортный пилотируемый корабль, запущенный с космодрома Байконур, получил название "Ю. А. Гагарин". "Надеемся, что изложенные факты помогут американским дипломатам впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли", - добавили в посольстве РФ.

"Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут", - написал в Twitter генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Продублировав эту запись в Facebook, он добавил: "Вот и вопрос: партнеры ли они, если даже с праздником 60-летней давности поздравить не могут. Скажу одно: в Роскосмосе к такому поведению отнеслись привычно. Ничего мы от них хорошего давно уже не ждем. Хотя странно. Мы об Америке и американцах думали лучше".