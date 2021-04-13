"ВКонтакте" заблокировала официальную группу ФСИН после объявления о сборе донатов

Фотобанк Moscow-Live / Будишевский Николай Социальная сеть в соцсети "ВКонтакте" заблокировала официальную страницу ФСИН России после того, как в аккаунте появилось объявление о сборе донатов

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Социальная сеть в соцсети "ВКонтакте" заблокировала официальную страницу ФСИН России после того, как в аккаунте появилось объявление о сборе донатов. При попытке попасть на страницу появляется сообщение: "Сообщество заблокировано в связи с возможным нарушением правил ВК".

Пользователям аккаунта ФСИН предлагали оформить подписку, чтобы получить доступ к "эксклюзивным материалам" и общаться с автором. "Руководители сообщества узнают, что Вы теперь дон, и смогут порадовать Вас чем-то особенным. Друзья будут знать, что Вы поддерживаете это сообщество - Вы сможете обсудить закрытый контент", - говорилось в объявлении.

В пресс-службе "ВКонтакте" ТАСС сообщили, что страница ФСИН была заблокирована в связи с опасением, что доступ к ней получили третьи лица, не являющиеся представителями ведомства. "Обезопасили сообщество на время выяснения всех нюансов. Как только оно будет у официальных лиц, восстановим его", - заявили в пресс-службе.