Алексей Навальный

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Анализы оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего наказание в ИК-2 в Покрове, не подтвердили наличие у него туберкулеза и коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.

В официальном ответе ФСИН сказано, что врачи 6 апреля провели полное медицинское обследование политика, включая клинико-лабораторные и диагностические исследования, в том числе на новую коронавирусную инфекцию и туберкулез. "По результатам исследования диагнозы не подтвердились. Консилиум врачей оценил состояние здоровья осужденного как удовлетворительное", - пояснили в управлении ФСИН по Владимирской области.

В ведомстве отметили, что Алексей Навальный находился в медсанчасти четыре дня, а 9 апреля его вернули обратно в отряд в связи с улучшением состояния здоровья. Питание осужденных организовано согласно требованиям действующего законодательства, добавили в пенитенциарной службе.

Во вторник супруга Навального Юлия рассказала в соцсетях, что посетила мужа в колонии. С Алексеем она общалась через стекло, по телефону. По словам Юлии, беседа далась ему с трудом: время от времени Навальный клал трубку и ложился на стол, чтобы передохнуть.

В конце марта стало известно, что состояние Алексея Навального в колонии ухудшилось. У него сильные боли в спине, пропадает чувствительность ног и рук. Соратники политика связывают это с последствиями отравления химоружием семейства "Новичок".

С 31 марта политик держит голодовку, требуя допустить к нему квалифицированных врачей и передать лекарства. За месяц пребывания в колонии Алексей Навальный потерял уже 15 килограммов.

После объявления голодовки политик стал находить в своих карманах подброшенные конфеты, а колония внезапно сняла "тотальный запрет" на курицу, существовавший там до прибытия Навального, и объявила закупку цыплят-бройлеров. По словам оппозиционера, другие заключенные жарят на тюремной кухне курицу в попытке соблазнить его "изысканной" для пенитенциарного учреждения едой и вынудить прекратить протестную голодовку. Кроме того, администрация колонии ежедневно угрожает Навальному, что его будут кормить принудительно.

5 апреля ФСИН сообщила, что Навального перевели в медико-санитарную часть. Это связано с тем, что у политика "в ходе плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе - высокая температура". Перед этим Навальный рассказал, что в его отряде в ИК-2 в Покрове трех человек госпитализировали с туберкулезом, а у него самого сильный кашель и температура 38,1.