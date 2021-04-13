Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО профессора МФТИ Валерия Голубкина, подозреваемого в госизмене. Источник "Интерфакса" утверждает, что мужчину заподозрили в передаче секретных сведений одной из стран НАТО. В рамках этого же дела ранее был арестован ученый-физик Анатолий Губанов.

Валерий Голубкин останется под стражей до 12 июня, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Дарья Розмахова. Уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена) в отношении него не маркировано грифом секретности, но детали расследования в суде раскрывать не стали.

На сайте Московского физико-технического института (МФТИ) указано, что Голубкин Валерий Николаевич является профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики. Он читает курсы по аэродинамике больших скоростей. Адвокат Голубкина Александр Тимошенко подтвердил РБК, что арестованный является профессором МФТИ.

В пресс-службе МФТИ телеканалу рассказали "Дождь", что Голубкин преподает у студентов 4 курса в качестве внешнего совместителя, не участвует в научной работе и не имел допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Там уточнили, что Голубкин является сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ).

"Интерфакс" пишет, что Голубкин был знаком с физиком Анатолием Губановым, арестованным в декабре 2020 года. "У них были пересекающиеся научные интересы, вместе делали некоторые работы по теме сверхзвуковых скоростей", - рассказал собеседник агентства. Губанов обвиняется в передаче секретных сведений европейскому государству в рамках международного проекта по разработке гиперзвукового гражданского самолета HEXAFLY-INT (High-SpeedEXperimental FLY Vehicles - Высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат). Он активно участвовал в этом международном проекте, в том числе занимался концепцией высокоскоростного пассажирского самолета на водородном топливе.

Как считает следствие, физик мог передавать за границу сведения, ставшие ему известными по службе и составляющие государственную тайну, либо совершить иные действия, направленные против безопасности России, в пользу иностранного государства, организации либо их представителей. Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет колонии.