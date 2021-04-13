Навальный подаст в суд на руководство ИК-2 за отказ выдать ему Коран: книгу проверяют "на экстремизм"

Мосгорсуд / VK.com Навальный объяснил, что решил стать "чемпионом Корана из российских политиков-немусульман", так как "вокруг бесконечно обсуждают ислам и мусульман и, конечно, 99% обсуждающих ничего в этом не смыслит"

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Алексей Навальный намерен подать в суд на руководство покровской исправительной колонии N2 за отказ выдать ему Коран. "Да-да. Не из-за отказа допустить врача (причина моей голодовки), не из-за условий содержания, а из-за Священной Книги мусульман", - говорится в Instagram политика.

Навальный объяснил, что решил стать "чемпионом Корана из российских политиков-немусульман", так как "вокруг бесконечно обсуждают ислам и мусульман и, конечно, 99% обсуждающих ничего в этом не смыслит". В заключении Навальный планировал "глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка" и даже выучить его наизусть.

Однако оказалось, что это невыполнимо не только из-за сложности священного текста и незнания Навальным арабского языка, но и из-за того, в "дружелюбном концлагере", как политик называет ИК-2, "ненавидят книги".

"Я приехал сюда месяц назад и привез кучу книг. И заказал кучу книг. Но до сих пор мне не дали ни одной. Потому что все их "надо проверять на экстремизм". Это занимает три месяца", - объяснил Навальный. Вместо чтения ему предложили смотреть телевизор. "Месяц я веду этот диалог постоянно. Вот написал очередное заявление начальнику и подал в суд", - сообщил оппозиционер.

В заявлении на имя начальника ИК-2 Александра Муханова, опубликованном в Instagram политика, говорится, что вопрос касается не только чтения, но и права на вероисповедание. "Я не понимаю, что такое проверка Корана на экстремизм. Как это выглядит вообще? Сидит в городе Покров в ИК-2 прапорщик Нечипоренко и проверяет на экстремизм Священную Книгу полутора миллиардов людей. А если он найдет экстремизм, то запретит Коран. Такая практика не только незаконна и абсурдна, но и оскорбительна не только верующему, но и любому образованному человеку", - пишет Навальный.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш назвала отказ выдавать ему заказанные и привезенные с собой книги "еще одним способом издевательства". Адвокат Максим Пашков в своем Telegram назвал проверку Корана на экстремизм незаконной.

Он напомнил историю с попыткой признать экстремистской книгу об исламских молитвах, что тогда очень возмутило главу Чечни Рамзана Кадырова. В 2015 году Южно-Сахалинский городской суд признал экстремистским материалом книгу "Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в Исламе", которая состоит из перевода аятов Корана и изречений, приписываемых пророку Мухаммеду. Кадыров после этого назвал судью и прокурора "национальными предателями и шайтанами" и пригрозил лично призвать их к ответу.

Позже Сахалинский областной суд отменил решение первой инстанции. Вскоре после этого президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, запрещающий относить цитаты Библии, Корана и других священных писаний к экстремизму. Спустя месяц Госдума приняла законопроект.