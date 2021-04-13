Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев

council.gov.ru 10 апреля Эрдоган на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил свое принципиальное решение не признавать Крым российским, а также поддержал возможное вступление Украины в НАТО

www.president.gov.ua

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев призвал россиян "вне зависимости от действий властей" проявить "гражданскую солидарность" и отказаться от отдыха в Турции после слов президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об аннексии Крыма.

10 апреля Эрдоган на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил свое принципиальное решение не признавать Крым российским, а также поддержал возможное вступление Украины в НАТО. 12 апреля российское правительство объявило о приостановке авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня, нарушив планы россиян на майские праздники.

Официально авиасообщение приостановлено в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Турции, однако эпидемиологическая ситуация в стране начала ухудшаться еще в середине марта.

Косачев написал в своем Facebook, что "в сетях вполне предсказуемо" появилась "версия" о связи между заявлением Эрдогана и приостановкой авиасообщения в Турцию, а также отметил, что мера российских властей затронет планы полумиллиона россиян.

Сенатор добавил, что заявления Эрдогана прозвучали уже после того, как россияне спланировали свой отпуск, "и они, разумеется, имели полное право так поступить". Однако сенатор выразил пожелание, чтобы "хотя бы какая-то часть" отпускников "посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору, а не из-за отмененных авиарейсов".

Косачев пояснил, что имеет в виду жителей Крыма и Севастополя, которых Эрдоган "не считает гражданами России", а Зеленский считает "оккупантами". "Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых. И это было бы по-настоящему мощным ответом нашего общества на безответственные заявления лидера страны, приглашающей к себе на отдых россиян в расчете на их безоглядную любовь к тёплому морю", - заключил вице-спикер Совфеда.

По подсчетам Ассоциации туроператоров России, организованные российские туристы потратили на путевки в Турцию в период с 15 апреля по 1 июня 32 миллиарда рублей. В отрасли решение российских властей о приостановке авиасообщения считают ударом по турбизнесу, сопоставимым с закрытием границ в самом начале пандемии коронавируса.