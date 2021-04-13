Главный редактор "Важных историй" Роман Анин заявил об отсутствии здравого смысла в комментарии "Роснефти" об "информационной войне"

Эхо Москвы / YouTube

Главный редактор "Важных историй" Роман Анин заявил об отсутствии здравого смысла в комментарии "Роснефти" об "информационной войне" с участием "заграничных интересантов", направленной на "очернение" госкорпорации и создание для нее санкционных рисков.

В "Роснефти" заявили, что ситуацией с обысками у Анина по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни из-за статьи о "яхте Сечина" воспользовались "недобросовестные медиа". Компания призвала журналистов "воздерживаться от необъективных оценок" и пригрозила юридической ответственностью за "публикацию недостоверной информации".

Анин в интервью Znak.com отметил, что репутационные риски для "Роснефти" связаны с деятельностью самой госкомпании, а не с "недобросовестными" журналистами. "Это удивительная компания - наверное, единственная в России, - которая не понимает, что такое работа журналистов, которая не может смириться с тем, что журналисты критикуют компанию и ее руководителя Игоря Сечина", - прокомментировал главред "Важных историй".

Он напомнил, что публичные лица, коим является Сечин, "занимая такие высокопоставленные должности, соглашаются с наличием общественной критики", что отражено как в зарубежном, так и в российском законодательстве. Анин признал, что российские госкомпании не считают СМИ равноправным собеседником, но "не каждая госкомпания, как "Роснефть", подает просто тонны исков к журналистам".

Он отметил, что повышенное внимание к "Роснефти" логично, потому что это одна из крупнейших госкорпораций России. А "если вы будете подавать на все СМИ России в суд, если будут возбуждаться уголовные дела в отношении журналистов, которые пишут про родственников руководства "Роснефти", то чего удивляться, что потом журналисты будут писать об этом новости, будут писать запросы в компанию".

Объясняя важность своего расследования 2016 года об одной из самых дорогих яхт "Принцесса Ольга", которую Анин связывал с бывшей женой Сечина Ольгой и самим главой "Роснефти", журналист отметил, что даже при предполагаемой "сумасшедшей" зарплате в 12 млн долларов в год Сечин не мог бы позволить себе ни купить, ни даже арендовать столь роскошное судно. А так как он руководить компанией с госучастием, яхта "в условиях нищенской России является просто примером неэтичного потребления".

Анин добавил, что до сих пор не согласен с решением Басманного суда, который обязал опубликовать опровержение статьи, но "выиграть в российском суде у Сечина - все равно что верблюду пройти в игольное ушко. Невозможно".

"Если Игорь Сечин придет в суд с требованием признать, что я не Роман Анин, а пришелец с планеты Ка-Пэкс, я уверен, что Басманный суд встанет на сторону Игоря Сечина и признает, что я не Homo sapiens Роман Анин, а пришелец с планеты Ка-Пэкс", - убежден журналист. По его мнению, триггером к возобновлению дела о неприкосновенности частной жизни и обыскам могла быть любая недавняя публикация "Важных историй". В числе недавних материалов издания было расследование о схеме продажи 13% акций шинного гиганта Pirelli в пользу "Роснефти" через люксембургскую компанию, которой владела 27-летняя танцовщица, а также текст о бывшем зяте президента России Кирилле Шамалове.

"В целом обстановка в стране перманентно сгущается, каждый день пробивается новое дно. Я уверен, что и обыски, и давление, и преследования журналистов - они будут только нарастать. И поделать мы с этим вряд ли что-то сможем", - констатировал Анин. Он признался, что не видит существенного эффекта от журналистских разоблачений коррупции - это не приводит ни к крупным переменам, ни к масштабной реакции общества, но "мы никогда не знаем, как наши расследования, как та правда, которую мы сегодня сообщаем обществу, повлияет на процессы в будущем".

Анин согласился, что "из соображений безопасности" правильнее было бы перенести редакцию издания за границу, но в этом случае журналист, по его мнению, не чувствует "нерв" и по сути превращается в "аналитика, который залез в базу данных и что-то там узнал". "Поэтому мы до последнего, пока это будет возможно, хотим находиться в России" - заключил главред "Важных историй".