Петербургские пожарные уже более суток не могут окончательно потушить завалы на месте сгоревшего производственно-складского здания АО "Невская мануфактура"

МЧС Санкт-Петербург / ВКонтакте Пожар на территории бывшей ткацкой фабрики на Октябрьской набережной, помещения в которой сдают в аренду, начался на одном из верхних этажей пятиэтажного здания. Специалисты МЧС получили сигнал о возгорании в 12:35

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Петербургские пожарные уже более суток не могут окончательно потушить завалы на месте сгоревшего производственно-складского здания АО "Невская мануфактура", сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе управления МЧС по городу.

"Площадь тления в завалах по-прежнему 500 квадратных метров", - сказал представитель ведомства.

На данный момент на месте происшествия проливают и разбирают конструкции, а также тушат локальные очаги возгорания.

Ранее сообщалось, что пожар на территории бывшей ткацкой фабрики на Октябрьской набережной, помещения в которой сдают в аренду, начался на одном из верхних этажей пятиэтажного здания. Специалисты МЧС получили сигнал о возгорании в 12:35. Меньше чем через 40 минут пожару присвоили пятый - наивысший - ранг сложности. Огонь распространился на 10 тыс. кв. метров из-за ветхости конструкций и сильного ветра. Локализовать возгорание удалось спустя десять часов с начала работы спасателей.

При тушении погиб один сотрудник МЧС - командир отделения 64-й пожарной части Илья Белецкий. Пострадали трое пожарных. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии с ожогами 40-60% поверхности тела. Из здания эвакуировали 40 человек.

Вечером 12 апреля огонь перекинулся на соседнее здание - хостел на улице Тельмана, сообщили в МЧС. Там загорелась крыша на площади 50 квадратных метров. Из дома эвакуировали 50 человек, пишет "Медуза". В администрации Невского района Петербурга сообщили, что готовы к эвакуации людей из зданий, соседствующих с фабрикой, "но пока необходимости в этом нет". В Невском районе из-за пожара был объявлен режим повышенной готовности.

Всего в тушении участвовало 350 пожарных, было привлечено несколько десятков единиц техники, в том числе вертолеты МЧС. Вечером к операции привлекли и вертолеты Ми-8 российской армии. Около 20:40 вертолеты завершили свою работу.

Вечером на место пожара приехал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он заявил, что сгоревшее здание "Невской мануфактуры" необходимо восстановить.

В связи с инцидентом было возбуждено два уголовных дела, задержаны генеральный директор АО "Невская мануфактура" и его заместитель. В СК их имена не уточнили. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", директором организации является Максим Макеев.

Причины пожара устанавливаются. По данным источника ТАСС, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания в электрощитовой. "Работники побежали за огнетушителем, а когда вернулись, там все было в дыму и было открытое горение", - сказал собеседник агентства.

Также рассматривается версия умышленного поджога. По словам источника ТАСС, поджог был устроен в той части здания, где находилось производство резиновых лодок.

Незадолго до пожара МЧС нашло почти два десятка нарушений безопасности в бизнес-центре "Невская мануфактура". Специалисты ведомства провели проверку на территории фабрики в феврале-марте и выяснили, что в здании нет систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, дымоудаления, а также систем, оповещающих о пожаре. МЧС осматривало территорию "Невской мануфактуры", чтобы проверить, устранили ли на фабрике нарушения, которые ведомство нашло еще в феврале 2020 года.

За месяц до пожара, в марте, территорию "Невской мануфактуры" отдали под застройку многоквартирными жилыми домами, сообщил изданию Znak.com градозащитник и лидер движения "Красивый Петербург" Красимир Врански. "Я сразу об этом подумал (после возгорания). Уничтожение памятников - старый способ освобождения места для новостроек и торговых центров. Это поджог чистой воды. Там кирпич, он так не горит", - заявил активист.

Здания мануфактуры включены в "перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность". "Это накладывает на владельца обязательство по сохранению памятника, но в связи сегодняшними событиями памятник будет безвозвратно утерян. В заключениях скорее всего напишут, что восстановлению не подлежит. Не сомневаюсь, что такой документ уже где-то есть", - добавил градозащитник.

РИА "Новости" со ссылкой на документы пишет, что на месте "Невской мануфактуры" действительно разрешено строить высотное жилье. "Mash на Мойке" добавляет, что территорию готовили к "масштабной переделке" под элитный жилой комплекс "с яблоневым садом и видом на Неву" еще в 2013 году.

В 2017-м на мануфактуре снесли один из корпусов - он был не историческим, как решили власти. В 2020-м разрушили еще одно здание - оно было признано аварийным после пожара в 2017-м году. Теперь сгорели оставшиеся конструкции, сохранить которые застройщику "было бы очень непросто и затратно", отмечает телеграм-канал.

По его информации, "реконструкцией" данной территории занимаются компании "Невское наследие" и "БФА-девелопмент", которые частично принадлежат миллиардерше и вдове крупного чиновника Людмиле Коган. Однако в "БФА-девелопмент" заявили, что компания не имеет отношения к "Невской мануфактуре".