Следователи предъявили осужденному за коррупцию бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну обвинение в угрозах расправой ножом федеральному судье, вынесшей ему приговор, а также гособвинителю и судебному приставу.

"Моему мужу официально предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: ч. 1 ст. 296 ("Угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде"), ч. 2 ст. 297 ("Неуважение к суду") и ст. 319 ("Оскорбление представителя власти") за неоднократное публичное высказывание угрозы вреда здоровью, применении ножа как самой судье Юферовой, осудившей его, так и ее родственникам, гособвинителю Суховой и судебному приставу Кизилеву", - заявила агентству ТАСС супруга осужденного Юлия Шестун.

По ее словам, дело в отношении экс-чиновника было возбуждено по заявлению Генпрокуратуры и Московского УФСБ."Пять дней зачитывался приговор, все это время в зале трансляции находились десятки журналистов, адвокаты, но никто не слышал ни про какие угрозы ножом и не видел. Замечу, что ни сама судья Юферова, ни приставы не жаловались на это, а дело возбуждено исключительно по инициативе Генеральной прокуратуры, которая известно как относится к Александру Шестуну с 2009 года, после того как он был заявителем по игорному делу прокуроров. Очередная уловка, чтобы возбудить статье 296 УК РФ, которая предусматривает реальный срок, не штрафные санкции", - резюмировала Юлия Шестун.

В конце декабря источники ряда агентств сообщили, что Александр Шестун может быть привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 297 УК РФ ("Неуважение к суду")".

Сам Шестун считает доводы следствия необоснованными, поскольку приговор в его отношении "неправосудный".

В декабре 2020 года судья Подольского городского суда Московской области Татьяна Юферова приговорила экс-чиновника к 15 годам колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Также суд назначил ему штраф в размере 49 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности сроком на восемь лет и удовлетворил гражданский иск администрации Серпуховского района на сумму причиненного ущерба, взыскав с него 64,5 млн рублей.

Александр Шестун был арестован летом 2018 года. Согласно фабуле дела, занимая должность главы Серпуховского района в период с 2003 по 2018 год, он через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.

Шестун совместно с предполагаемыми подельниками (Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым) незаконно приобрел право собственности на четыре земельных участка в деревне Борисово сельского поселения Данковское Серпуховского района площадью 10 га, причинив ущерб бюджету на сумму более 64,5 млн рублей.

Кроме того, по версии обвинения, глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму более 9,9 млн руб.