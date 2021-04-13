Татьяна Голикова

Пресс-служба правительства России

Отдыхающие в настоящий момент в Турции россияне смогут закончить свой отдых там и потом вернуться домой, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает "Интерфакс".

"Граждане не должны беспокоиться, кто оказался в Турции, и кто хочет побыть там то время, которое по путевке, мы их вывезем, тут проблем быть не должно", - сказала она в интервью на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

По ее словам, для тех граждан, кто не уехал, которые хотели бы отдохнуть, по договоренности с Ростуризмом "туроператоры могут предложить другие страны, другие направления или перенести на более поздний срок", поскольку речь идет о приостановлении авиасообщения до 1 июня.

Накануне стало известно, что РФ с 15 апреля по 1 июня приостанавливает регулярные и чартерные рейсы в Турцию в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в этой стране.

При этом сохраняется на взаимной основе два рейса в неделю "Москва-Стамбул" и "Стамбул-Москва" и будут организованы вывозные рейсы для граждан России, которые в настоящий момент находятся на отдыхе в Турции.