ВСЕ ФОТО АТОР: закрытие полетов в Турцию ударит по полумиллиону организованных российских туристов, заказавших туры на 32 млрд рублей

Фотобанк Moscow-Live / Крылов Антон По данным аналитической службы АТОР, общее количество туристов, забронировавших туры в Турцию с 15 апреля по 31 мая, составляло 533 200 туристов. Из них более 40% - семьи с детьми

Фотобанк Moscow-Live / Незговоров Мхаил Кроме того, прекращение авиасообщения с Турцией со стороны РФ может создать негативные последствия и на других рынках: примеру российских властей могут последовать и другие страны

Фотобанк Moscow-Live / Незговоров Михаил

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), решение об ограничении полетов в Турцию фактически означает закрытие самого популярного туристического направления с большим количеством перенесенных туров и нанесет огромный удар по отрасли. Его масштаб и последствия могут быть сравнимы только с закрытием границ в марте 2020 года.

По данным аналитической службы АТОР, общее количество туристов, забронировавших туры в Турцию с 15 апреля по 31 мая, составляло 533 200 туристов. Из них более 40% - семьи с детьми. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила 354,6 млн евро (32 млрд рублей), сообщается на сайте АТОР.

Еще около 71 миллиона евро (6, 4 млрд рублей) составят убытки средних и нишевых туроператоров, которые переключились на бронирования дорогих туров в Турцию за отсутствием собственного традиционного ассортимента. Еще 6-7 тысяч туристов в этот же период должны были посетить Танзанию, общая стоимость объемов продаж на этот период пока неизвестна.

"С учетом того, что до 90% всех туров на этот период включают перелеты на чартерных рейсах, прекращение чартерного сообщения с Турцией будет практически равносильно полному запрету и аннуляции практически всех заявок", - отмечается в сообщении.

Турбизнес Турции также шокирован решением РФ о значительном ограничении авиасообщения, заявил РИА "Новости" источник в отрасли.

"Мы в шоке. Отели планировали открыться в этом сезоне, прежде всего, с расчетом на россиян. Теперь они вынуждены отложить начало работы. Заменить россиян некем, поскольку из Европы сейчас мало кто приезжает, а турецкие туристы во время Рамадана не путешествуют - это традиционное затишье во внутреннем туризме. Для туристической сферы это будет невероятно сложный период", - сказал собеседник агентства.

По его словам, государство закончило выплаты пособий для вынужденно неработающих из-за пандемии. "Теперь, когда они должны быть выходить на работу, они снова не смогут начать работать, их вынужденная безработица продолжится. Какова будет реакция государства, будет ли продолжена материальная помощь, - пока неизвестно", - отметил он.

Кроме того, прекращение авиасообщения с Турцией со стороны РФ может создать негативные последствия и на других рынках: примеру российских властей могут последовать и другие страны.

В Ростуризме подчеркнули, что организованные туристы, находящиеся сейчас на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово, в соответствии с датами окончания тура. Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором. В отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки: Ростуризм рекомендует держать связь с представителями туроператоров.

Туристы, отдыхающие в Турции и Танзании самостоятельно, также смогут вернуться в Россию планово. Ростуризм рекомендует им отслеживать информацию о возможных изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых были приобретены авиабилеты. Туристам, купившим путевки с вылетом до 1 июня, рекомендуется перенести поездку на более поздние даты, либо поменять тур на другие направления в эти же даты. Туристов, которые приобрели туры на период после 1 июня, обещают постоянно информировать о текущей ситуации.

"Мы понимаем, что вводимые ограничения ставят и людей, и бизнес в непростые условия. Поэтому, в дополнение к действующим механизмам, мы подготовили комплекс мер поддержки для туроператоров, чтобы минимизировать последствия введенных ограничений, и самое главное - помочь туроператорам продолжить выполнять обязательства перед туристами", - сообщили в Ростуризме.

По информации пресс-службы ведомства, речь идет об отмене взносов в Резервный фонд, сокращении и отсрочке уплаты взносов в ФПО "Турпомощи" в этом году. Также Ростуризм рассматривает вопрос предоставления субсидий туроператорам за вывозные рейсы, по аналогии с прошлым годом, а также "другие финансовые и нефинансовые меры". Вся актуальная информация для туристов и туроператоров будет постоянно обновляться на сайте Ростуризма.

Как рассказал в эфире телеканала "Москва 24" вице-президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин, некоторые перевозчики уже заявили о возврате денег за билеты на регулярные рейсы. Что касается возможного роста цен по другим направлениям, то почти все туры на майские праздники раскуплены, и путешественникам из России стоит рассматривать другие даты.

Горин отметил, что в дальнейшем решения о закрытии и возобновлении перелетов будут приниматься в соответствии с эпидемиологической обстановкой в зарубежных странах. Так, на Мальдивах или в ОАЭ ситуация спокойная, поэтому этим направлениям вряд ли что-то угрожает. Поэтому стоит обсуждать открытие новых безопасных направлений, таких как Греция или Кипр.

Официальной причиной запрета на полеты в Турцию назван резкий рост заболеваемости коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после начала открытия границ положительные тесты сдали 25 тысяч из 3 млн россиян, выезжавших за границу, из них 80% - вернувшиеся из Турции.

Между тем не исключено, что ограничения полетов в Турцию имеют под собой еще и политическую основу. 10 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре президента Украины Владимира Зеленского, обсудил с ним военные контракты и поддержал по всем вопросам, выразив надежду на вступление Украины в НАТО. Именно накануне этого визита впервые появилась информация о возможном запрете полетов, хотя ситуация с коронавирусом в Турции начала быстро ухудшаться еще с середины марта.

Это не первый случай запрета на полеты и продажу путевок в Турцию после осложнения отношений двух стран: в 2015 году аналогичный запрет был введен после того, как турецкие ВВС сбили российский самолет на границе Сирии и Турции. Летчики катапультировались, однако при приземлении повстанцами с земли был убит командир экипажа Олег Пешков. Штурману Константину Мурахтину удалось спастись. При поисковой операции также погиб морпех Александр Позынич.

Руководство Турции настаивало, что Су-24 нарушил воздушное пространство страны, обосновывая таким образом действия своих ВВС. По данным Министерства обороны РФ, нарушения воздушного пространства Турции не было.

Президент РФ Владимир Путин назвал это "ударом в спину" со стороны пособников террористов. Глава государства подписал указ о мерах по обеспечению нацбезопасности и о специальных экономических мерах в отношении Турции. В Санкт-Петербурге даже был отменен российско-турецкий саммит.