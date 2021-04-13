Производство вина на винодельне рядом с "дворцом Путина" под Геленджиком принесло владельцам бизнеса с 2017 года убытки почти на миллиард рублей, подсчитало "МБХ медиа" на основе данных "СПАРК-Интерфакс" и Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности.

Активы винодельни принадлежат компании "Лазурная ягода", которой с конца 2018 года владеют друзья Владимира Путина Владимир Колбин и Геннадий Тимченко. В 2019 году компания показала убыток в 165 млн рублей, а в 2020 году - 680 млн рублей. Самим производством на винодельне занимается компания "Дивноморье", которая арендует мощности у "Лазурной ягоды". Фирма была учреждена Владимиром Колбиным в 2017 году, с тех пор ее общие убытки достигли 139,8 млн рублей.

Владимир Колбин - сын Петра Колбина, которого в СМИ называли другом детства президента РФ Владимира Путина. "В 2018 году Колбин-старший умер, но очевидно, что должность держателя путинских денег досталась по наследству его сыну", - сообщал в своем расследовании о "дворце Путина" Фонд борьбы с коррупцией*.

Усадьба "Дивноморское", одним из владельцев которой считается Владимир Колбин, находится в 20 минутах от аэропорта Геленджика. За усадьбой также водится неформальное название "Димина дача", так как объект начали строить в годы президентства Дмитрия Медведева. Управляет ею компания "Мое вино", которая также является управляющей для винных активов друзей Путина Ковальчуков.

На карте и в данных Росреестра "Дивноморское" обозначена как винодельческая усадьба, но фактически это закрытый объект. Именно здесь, согласно фильму ФБК*, находится пресловутая аквадискотека, к которой в скором времени прибавится и аквапарк. Связанное с Колбиным НП "Развитие аграрных инициатив" через фирмы "Аксис Инвестиции" и "Апекс-Юг" также владеет винодельческим подворьем "Старый Прованс" в селе Криницы. Именно для этого комплекса, согласно расследованию ФБК*, закупались вазы, люстры и туалетный ершик за 700 евро.