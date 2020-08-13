ВСЕ ФОТО В России 5057 новых случаев коронавируса, 124 человека умерли

Министерство здравоохранения Российской Федерации Из больниц за сутки выписано 6098 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 716 936 человек

Министерство здравоохранения Российской Федерации Всего в стране отмечено 907 758 заболевших и 15 384 умерших

Министерство здравоохранения Российской Федерации

В России за последние сутки выявлено 5057 случаев коронавируса в 83 регионах, 124 человека умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 907 758 заболевших и 15 384 умерших.

Из больниц за сутки выписано 6098 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 716 936 человек.

Статистика новых случаев COVID-19 по регионам:

Москва - 692

Свердловская область - 162

Санкт-Петербург - 160

Московская область - 148

Нижегородская область - 130

Ростовская область - 125

Красноярский край - 121

Иркутская область - 115

Ханты-Мансийский АО - 108

Омская область - 108

Ставропольский край - 105

Оренбургская область - 105

Волгоградская область - 102

Кемеровская область - 98

Саратовская область - 95

Воронежская область - 94

Ульяновская область - 94

Приморский край - 92

Ямало-Ненецкий АО - 91

Краснодарский край - 90

Алтайский край - 87

Челябинская область - 84

Хабаровский край - 81

Орловская область - 80

Пермский край - 72

Архангельская область - 68

Мурманская область - 67

Тюменская область - 65

Сахалинская область - 64

Республика Саха (Якутия) - 62

Кировская область - 55

Пензенская область - 55

Белгородская область - 53

Новосибирская область - 53

Республика Калмыкия - 52

Самарская область - 51

Костромская область - 50

Республика Дагестан - 49

Томская область - 48

Республика Коми - 45

Ярославская область - 42

Республика Крым - 38

Псковская область - 37

Астраханская область - 35

Республика Башкортостан - 35

Чувашская Республика - 35

Тульская область - 33

Брянская область - 32

Республика Бурятия - 32

Республика Мордовия - 31

Рязанская область - 30

Ивановская область - 29

Вологодская область - 29

Ленинградская область - 29

Республика Татарстан - 29

Курская область - 28

Тверская область - 28

Калужская область - 27

Удмуртская Республика - 27

Республика Карелия - 26

Тамбовская область - 25

Республика Тыва - 25

Магаданская область - 23

Республика Ингушетия - 21

Владимирская область - 20

Республика Адыгея - 20

Новгородская область - 19

Республика Хакасия - 18

Забайкальский край - 18

Курганская область - 17

Липецкая область - 16

Кабардино-Балкарская Республика - 16

Камчатский край - 16

Республика Марий Эл - 15

Смоленская область - 14

Карачаево-Черкесская Республика - 14

Амурская область - 13

Калининградская область - 11

Республика Алтай - 11

Республика Северная Осетия - 8

Чеченская Республика - 5

Еврейская АО - 2

Севастополь - 2

