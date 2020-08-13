В России 5057 новых случаев коронавируса, 124 человека умерли

В России за последние сутки выявлено 5057 случаев коронавируса в 83 регионах, 124 человека умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 907 758 заболевших и 15 384 умерших.
Из больниц за сутки выписано 6098 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 716 936 человек.
Статистика новых случаев COVID-19 по регионам:
Москва - 692
Свердловская область - 162
Санкт-Петербург - 160
Московская область - 148
Нижегородская область - 130
Ростовская область - 125
Красноярский край - 121
Иркутская область - 115
Ханты-Мансийский АО - 108
Омская область - 108
Ставропольский край - 105
Оренбургская область - 105
Волгоградская область - 102
Кемеровская область - 98
Саратовская область - 95
Воронежская область - 94
Ульяновская область - 94
Приморский край - 92
Ямало-Ненецкий АО - 91
Краснодарский край - 90
Алтайский край - 87
Челябинская область - 84
Хабаровский край - 81
Орловская область - 80
Пермский край - 72
Архангельская область - 68
Мурманская область - 67
Тюменская область - 65
Сахалинская область - 64
Республика Саха (Якутия) - 62
Кировская область - 55
Пензенская область - 55
Белгородская область - 53
Новосибирская область - 53
Республика Калмыкия - 52
Самарская область - 51
Костромская область - 50
Республика Дагестан - 49
Томская область - 48
Республика Коми - 45
Ярославская область - 42
Республика Крым - 38
Псковская область - 37
Астраханская область - 35
Республика Башкортостан - 35
Чувашская Республика - 35
Тульская область - 33
Брянская область - 32
Республика Бурятия - 32
Республика Мордовия - 31
Рязанская область - 30
Ивановская область - 29
Вологодская область - 29
Ленинградская область - 29
Республика Татарстан - 29
Курская область - 28
Тверская область - 28
Калужская область - 27
Удмуртская Республика - 27
Республика Карелия - 26
Тамбовская область - 25
Республика Тыва - 25
Магаданская область - 23
Республика Ингушетия - 21
Владимирская область - 20
Республика Адыгея - 20
Новгородская область - 19
Республика Хакасия - 18
Забайкальский край - 18
Курганская область - 17
Липецкая область - 16
Кабардино-Балкарская Республика - 16
Камчатский край - 16
Республика Марий Эл - 15
Смоленская область - 14
Карачаево-Черкесская Республика - 14
Амурская область - 13
Калининградская область - 11
Республика Алтай - 11
Республика Северная Осетия - 8
Чеченская Республика - 5
Еврейская АО - 2
Севастополь - 2