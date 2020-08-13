Бугульминский городской суд Республики Татарстан Бугульминский городской суд Татарстана повторно оправдал жителя местного жителя, обвиняемого в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью

Бугульминский городской суд Республики Татарстан

Бугульминский городской суд Татарстана повторно оправдал жителя местного жителя, обвиняемого в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Официально имя мужчины не назывется, по данным СМИ, это Сергей Кукушкин. Суд признал его виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ), но оправдал по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). Ему назначили восемь месяцев исправительных работ, но освободили от отбывания наказания, засчитав нахождение под домашним арестом.

"Государственное обвинение с судебным решением не согласно и намерено обжаловать его в апелляционном порядке", - говорится на сайте прокуратуры. Ранее гособвинитель предложил суду признать мужчину виновным и назначить ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, передает "Интерфакс".

В октябре 2019 года подсудимый остался дома с тремя детьми, включая полуторагодовалую дочь. Вечером он позвонил жене и сказал, что у девочки началось сильное кровотечение. Врач-гинеколог в больнице обнаружил у ребенка травмы, свидетельствующие о насилии, девочке понадобилась хирургическая помощь.

В результате было возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Суд отправил обвиняемого под домашний арест, хотя следствие ходатайствовало о его отправке в СИЗО. По условиям домашнего ареста мужчина не должен был контактировать с семьей, но нарушал запрет.

В марте нынешнего года городской суд Бугульмы оправдал отца по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении дочери. На допросах мужчина отрицал вину и говорил, что случайно травмировал девочку, когда менял ей подгузник. Но на одном из заседаний суд он признался, что выместил на ребенке злость после ссоры с женой.

В соцсетях оправдательный приговор вызвал возмущение, в топ российского Twitter вышли хэштеги #казаньпосадилапедофила, #зверявтюрьму и #КукушкинПедофил. 3 июля Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение из-за того, что в решении нашли процессуальные нарушения. Дело рассматривал новый состав судей.