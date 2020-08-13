В сентябре 2020 года масштабного отмечания Дня города в Москве не будет из-за коронавируса, заявил в прямом эфире телеканала "России 24" мэр Сергей Собянин. При этом он добавил, что пока не видит причин для возвращения в режим самоизоляции, а предположения о новом карантине осенью назвал слухами, передает "Интерфакс". Просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет", - подчеркнул он.

Московский градоначальник рассказал, что в мэрии было желание провести День города полномасштабно, но ситуация к этому не располагает. Массовые мероприятия будут ограничены, а сам праздник - "локализован", сказал он.

В начале августа в соцсетях и СМИ появились сообщения, что в середине сентября, после Единого дня голосования 13 сентября в Москве вновь будут введены жесткие противовирусные меры. 6 августа эти предположения опроверг источник "Интерфакса".

Пока, по словам Собянина, ничего не указывает на то, что Москва вернется к самоизоляции. Мэр при этом предсказал дефицит вакцин от коронавируса в первые месяцы после начала ее выпуска. Дефицит, по его словам, продлится до тех пор, пока не будет налажено производство миллионов доз. будет дефицитной, пока не развернутся промышленные масштабы, которые будут изготавливать миллионы доз.

Также он высказал мнение, что в Москве нужно провести более массовую, чем обычно, вакцинацию от гриппа и сделать это быстрее, чем раньше, чтобы минимизировать наложение сезонногов сплеска ОРВИ на эпидемию коронавируса.

Для минимизации наложения последствий сезонных заболеваний на ситуацию с коронавирусом в Москве необходимо провести более массовую вакцинацию от гриппа в более короткие сроки, чем ранее, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Уже сегодня видим проблему, связанную с нарастанием ОРВИ, гриппа, сезонных пневмоний. Для того чтобы как-то минимизировать наложения одной проблемы на другую, необходима более массовая вакцинация (от гриппа - ИФ), чем была в прошедшие годы и может быть даже более ускоренная", - сказал он.

По словам Собянина, особенно важна прививочная кампания среди школьников. Мэр также сказал, что в ближайшие месяцы по-прежнему необходимо будет использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки - в общественном транспорте, в магазинах и других общественных местах.

В конце июля мэр заявлял, что Москва вышла на плато и больше заболеваемость COVID-19 в городе снижаться не будет. По его прогнозу, в ближайшие недели ежедневный прирост новых случаев коронавирусной инфекции будет колебаться между 650 и 700.