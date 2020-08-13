Вечером в четверг у села Малое Кунистино в Приволжском районе Ивановской области трактор, проводивший земляные работы, повредил газопровод

ГУ МЧС России по Ивановской области Без газа остались 90 000 потребителей в двух населенных пунктах

ГУ МЧС России по Ивановской области

Вечером в четверг у села Малое Кунистино в Приволжском районе Ивановской области трактор, проводивший земляные работы, повредил газопровод, сообщили в МЧС. Начался пожар, передает "Интерфакс".

Без газа остались 90 000 потребителей в двух населенных пунктах, сказал источник агентства.

Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 18:10, к 19:00 пожар был потушен, а газоснабжение идет "по пониженным параметрам".

Газопровод чинят сотрудники ООО "Газпром Трансгаз - Нижний Новгород", оператора этого участка трубопровода.