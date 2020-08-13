Российские туристы начали бронировать авиабилеты, гостиницы и туры за рубеж на Новый год, в том числе в Испанию, Италию и Таиланд, границы которых остаются закрытыми для граждан РФ. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на аналитиков Tinkoff CoronaIndex, в июле в число наиболее востребованных направлений для бронирования на Новый год вошли Денпасар (Индонезия), Дубай (ОАЭ), Пхукет (Таиланд) и Шри-Ланка. Из зарубежных городов, с которыми официально открылось регулярное авиасообщение, в топ вошел только турецкий Стамбул.

В сервисе OneTwoTrip большинство билетов, купленных на период с 20 декабря по 10 января, приходятся на полеты по России. Оставшаяся доля распределена между Таиландом, Испанией, Италией и ОАЭ. В Tutu.ru из зарубежных направлений лидируют Рим, Афины и Ереван. В Aviasales лидером поисковых запросов является Таиланд. Россияне также рвутся на Бали, в Париж, Паттайю, Вьетнам, на Кубу и в Доминикану. Есть спрос и на горнолыжные австрийские курорты.

Представители туристического рынка отмечают, что по окончании летнего сезона отрасль снова окажется в тяжелом положении: если к концу октября не откроется авиасообщение со странами Юго-Восточной Азии и Египтом, отправлять туристов будет некуда. Источник издания на рынке уверен, что ждать скорого открытия Таиланда, Вьетнама и Индии для россиян не стоит, а Египет, по его мнению, станет доступен не раньше октября-ноября. При этом сам по себе въезд иностранцев в Египет не запрещен.

Из новых стран открыть границы с Россией пока готовы только государства постсоветского пространства - Казахстан, Армения, Киргизия, Узбекистан, однако, по словам собеседника "Коммерсанта", эти направления мало значат для туристической отрасли.

МИД не советует планировать зарубежный отдых

Российский МИД на этой неделе констатировал, что говорить о конкретных сроках открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях пока рано.

"На данный момент всем очевидно, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе еще не преодолена. Для сохранения позитивных тенденций, наметившихся в последнее время, требуется сохранять осторожность и бдительность", - говорится на сайте ведомства.

В случае Австрии, Германии, Нидерландов, Португалии, Испании, Румынии, Венгрии, Польши, Словакии, Бельгии, Франции, Люксембурга и Чехии "говорить о восстановлении полноценного международного транспортного сообщения и туристических обменов с Россией преждевременно".

В ряд европейских стран россиянам доступ разрешен, но регулярное авиасообщение с ними пока не открыто. Это Швейцария (ожидается, что рейсы возобновятся с 15 августа), Сербия, Черногория, Македония. В некоторые страны, например, Австрию, въезд возможен, но для иностранцев обязателен карантин. Для въезда в Хорватию туристы должны предоставить подтверждение брони в отеле, а также сертификат (справку) об отсутствии COVID-19, действительный в течение 48 часов с момента взятия анализов.

В странах Юго-Восточной Азии по-прежнему действуют запрет на въезд большинства категорий иностранцев и карантинный режим. "Вне зависимости от возобновления работы отдельных объектов туриндустрии в указанных странах рекомендуем российским гражданам воздержаться от их посещения до нормализации эпидемической ситуации", - подчеркнули в МИДе.

Въезд в ОАЭ разрешен только гражданам страны и иностранцам, имеющим вид на жительство, но Дубай уже с начала июля принимает иностранных туристов при соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Регулярных рейсов туда пока нет.

Наиболее популярные у российских туристов страны Латинской Америки (Перу, Бразилия, Аргентина, Ямайка), пока не анонсируют открытие своих границ для иностранцев. Куба готова принимать туристов на курортах северных островов. Туристы проходят бесплатный тест ПЦР на COVID-19 в аэропорту по прибытии. Въезд иностранцев на территорию Мексики осуществляется в обычном режиме. Никаких дополнительных ограничений и требований не введено.

В МИДе предостерегают россиян от скоропалительного планирования отдыха за рубежом. "В большинстве курортных стран сохраняется довольно высокий уровень распространения коронавирусной инфекции. При этом много наших сограждан все еще не могут вернуться домой из своих предыдущих вояжей за границу", - отметили в министерстве.