Руководство Профсоюза журналистов и работников СМИ вместе с главой профсоюза "Ведомостей", редактором отдела расследований газеты Бэлой Ляув обратилось в трудовую инспекцию и прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку по факту нарушения трудовых прав работников издания. Об этом говорится в заявлении Профсоюза журналистов, а также в публикации РБК.

"На оставшихся (после массового увольнения в связи со сменой главного редактора и продажи издания. - Прим. РБК) сотрудников издания оказывается давление", - утверждает профсоюз. В частности, указано в заявлении, главный редактор "Ведомостей" Андрей Шмаров и гендиректор компании-издателя газеты Михаил Нелюбин хотят привлечь к дисциплинарной ответственности Бэлу Ляув, которая в данный момент находится на больничном.

По словам Ляув, гендиректор обвиняет ее в том, что она "не пишет заметок". Однако, как отмечает журналистка, одно из ее расследований о 75-й годовщине Победы Шмаров снял с публикации, а второе было опубликовано 16 июля. В настоящий момент в работе один текст и интервью на согласовании, добавила Ляув.

Кроме того, Нелюбин, по словам адвоката Павла Андреева, представляющего интересы профсоюза газеты, потребовал от другого сотрудника "Ведомостей" вернуться в редакцию и работать очно, хотя с ним было подписано соглашение об удаленной работе. При расторжении такого договора компания должна уведомлять сотрудника за два месяца, а не за два дня, как это было сделано, констатирует Андреев.

После смены владельца "Ведомостей" в конце весны из редакции "Ведомостей" уже уволилось около 40 человек. "Большая часть журналистов уволилась в это непростое время без всякой компенсации, до сих пор не трудоустроены", - подчеркивают в профсоюзе.

Осенью планируют уйти еще несколько сотрудников, говорит сопредседатель Профсоюза журналистов Игорь Ясин. По его мнению, такие массовые увольнения связаны, в том числе, с нарушением трудовых договоров и давлением со стороны руководства на сотрудников старого состава редакции "Ведомостей".

"Никаких санкций к находящимся на больничном сотрудникам мы не применяем, все вопросы, которые возникают у руководства, решаются с сотрудниками строго в рамках трудового законодательства", - заявил РБК представитель "Бизнес Ньюс Медиа" (БНМ) - компании-издателя "Ведомостей".

Основатель медиагруппы "ФедералПресс" Иван Еремин стал владельцем "Ведомостей" 29 мая 2020 года, новый главный редактор Андрей Шмаров был утвержден в своей должности 15 июня 2020-го. В тот же день все заместители главного редактора в знак протеста уволились из "Ведомостей". Нового главреда обвиняли в смене редакционной политики и введении цензуры.

В июле профсоюз сотрудников "Ведомостей" выдвинул Нелюбину и Шмарову десять требований, в числе которых была гарантия соблюдения "догмы" - внутреннего документа, определяющего редакционную политику, а также запрет на снятие с сайта уже опубликованных материалов. В случае невыполнения выдвинутых требований редакция грозила "запустить процедуру начала коллективного трудового спора вплоть до забастовки".

Руководство "Ведомостей", по информации профсоюза, выполнило только одно требование из списка: продлило удаленный формат работы.

"Кроме того, в компании "Бизнес Ньюс Медиа" есть сотрудники, заразившиеся коронавирусом. В офисе никто не следит за тем, чтобы все присутствующие носили маски. Руководство и собственник издания не проводят тестирование персонала на наличие вируса", - говорится в заявлении Профсоюза журналистов.

В пресс-службе БНМ заявили, что компания строго соблюдает все требования Роспотребнадзора и мэрии Москвы по профилактике распространения коронавирусной инфекцией. В офисе соблюдается социальная дистанция, у входящих меряют температуру, сотрудников опрашивают, есть ли у них симптомы ОРВИ, компанией закуплены одноразовые маски, перчатки и антисептики, которыми все могут свободно пользоваться.

По словам представителя БНМ, большинство сотрудников "Ведомостей" работают удаленно и этот режим сохранится как минимум до конца августа, передает "Интерфакс".

В компании заверили, что руководство издания готово к диалогу с сотрудниками, вновь обратив внимание, что многие из выдвигаемых требований "не касаются трудовых прав и не могут быть реализованы без внесения изменений в учредительные документы организации советом директоров, который соберется лишь в сентябре". "Мы предложили обсудить все, что не касается трудовых прав в отдельном порядке, однако никакой ответной реакции не получили", - подчеркнул представитель БНМ.