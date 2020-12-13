Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru "Семь лет назад мой брат погиб в армии. После этого мне вручили военный билет, в законе есть статья, что родственники погибшего освобождаются от военного призыва. Сейчас они решили снова пересмотреть это дело из-за моей политической деятельности", - рассказал Никита Ильин

Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru

Военный комиссариат Курганской области прислал сотруднику штаба Навального Никите Ильину извещение о том, что его освобождение от воинского подлежит отмене, пишет "МБХ медиа".

Окончательное решение 10 декабря должна была принять призывная призывная комиссия Курганской области. Ильин рассказал, что пока не знает итог заседания.

"Семь лет назад мой брат погиб в армии. После этого мне вручили военный билет, в законе есть статья, что родственники погибшего освобождаются от военного призыва. Сейчас они решили снова пересмотреть это дело из-за моей политической деятельности", - рассказал Никита Ильин.

В присланном из военкомата письме сообщается, что поступили новые документы от военной прокуратуры и теперь молодой человек не может претендовать на освобождение от службы в армии, так как его брат, по версии прокуратуры, покончил жизнь самоубийством.

В письме сказано, что во время проверки "вскрылись факты нарушений по оформлению извещения о гибели" его брата, так как тот покончил с собой "при обстоятельствах, не связанных с военной службой".

"Мы в это не верим, он не был таким человеком. Даже если его довели до самоубийства, факт остается фактом - он погиб в армии и не вернулся", - сообщил активист.