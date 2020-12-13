В Нижнем Новгороде произошел пожар в частном жилом доме, в результате чего погибли мужчина и около 30 собак, передает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС региона.

Пожар случился в доме на улице Кисловодская в Ленинском районе города около 16.40 по местному времени в субботу. Площадь возгорания составила 56 квадратных метров.

На месте пожара найдено тело мужчины 1968 года рождения, а также трупы около 30 собак. Причина пожара устанавливается.

Известно, что мужчина занимался разведением собак, погибли в основном щенки, часть животных разбежалась. Животные жили с хозяином дома.