ВСЕ ФОТО Суточный COVID-прирост в России по данным на утро воскресенья, 13 декабря, составил 28 080, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы За сутки в стране от коронавируса скончались 488 человек. Общее число жертв COVID-19 в РФ выросло до 46 941

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы За весь период пандемии в России было зафиксировано 2 млн 653 928 эпизодов инфицирования вирусом. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 500 752

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Суточный COVID-прирост в России по данным на утро воскресенья, 13 декабря, составил 28 080, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом. За сутки в стране от коронавируса скончались 488 человек. Общее число жертв COVID-19 в РФ выросло до 46 941, передает "Интерфакс".

В Москвы зарегистрировано 6425 новых эпизодов заболевания.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 20 277. Всего уже выздоровели 2 106 235 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся осталась на уровне 79,4% от общего числа заразившихся.

За весь период пандемии в России было зафиксировано 2 млн 653 928 эпизодов инфицирования вирусом. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 500 752.

Новые заболевшие регистрировались во всех 85 регионах РФ. В частности, еще 3 768 новых случаев COVID-19 за сутки в Санкт-Петербурге, 1 444 - в Московской области, 497 - в Нижегородской области, 417 - в Карелии, 401 - в Архангельской области, 398 - в Коми, 391 - в Ростовской области, 389 - в Свердловской области, 380 - в Воронежской области, 370 - в Вологодской области, 351 - в Крыму, 338 - в Хабаровском крае, 336 - в Красноярском крае, 329 - в Псковской области, 318 - в Пермском крае, 300 - в Челябинской области. В остальных субъектах менее 300 эпизодов.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, Ханты-Мансийском АО, Ненецком АО, Марий Эл (по 0,6%), Карачаево-Черкесии, Еврейской АО, Кабардино-Балкарской Республике, Мордовии, Оренбургской, Новосибирской, Кемеровской областях и Дагестане (по 0,7%).