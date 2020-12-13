Самодельное взрывное устройство обнаружено в магазине на северо-востоке Петербурга днем в субботу, 12 декабря, передает "Интерфакс". Агентству об этом рассказал информированный источник. По его словам, администратор универсама на проспекте Науки сообщила в полицию об оставленном в примерочной отдела одежды подозрительном предмете с запахом горюче-смазочных материалов.

Прибывшие на место специалисты обнаружили коробку из-под сока, внутри которой находилась бутылка с горючим и воспламенителями, подсоединенная к будильнику и батарейкам. Устройство отправили на экспертизу. Видеонаблюдение в магазине отсутствует. Охраны у торговой площадки также нет.

На устройстве обнаружили отпечатки пальцев, которые могут принадлежать преступнику.

Магазин находится на первом этаже жилого 9-этажного дома. В результате осмотра торговых площадей и прилегающей территории дополнительных взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Официальной информацией по этому поводу агентство пока не не располагает.