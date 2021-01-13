Путин поручил начать всеобщую вакцинацию от коронавируса со следующей недели

АГН Москва / Сергей Киселев Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил перейти "от масштабной к массовой" вакцинации от коронавируса всех россиян со следующей недели и подготовить для этого инфраструктуру

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил перейти "от масштабной к массовой" вакцинации от коронавируса всех россиян со следующей недели и подготовить для этого инфраструктуру.

"Слава богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус пятьдесят, минус семьдесят, у нас все гораздо проще и эффективнее работает", - цитирует Путина РИА "Новости".

Он поручил выстроить "соответствующий график работы, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу". По словам президента, российская вакцина, как "показывает практика", "вообще самая лучшая в мире". Другие препараты подобного рода, утверждает он, такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют.

Говоря о пандемии коронавируса в целом, Путин констатировал, что в мире "к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь" и все связанные с ней негативные последствия. Некоторое снижение по заболеваемости в России, по его словам, "успокаивать нас не должно" (цитаты по сайту Кремля). Глава государства выразил обеспокоенность ситуацией в Великобритании, где был выявлен новый штамм коронавируса, считающийся более заразным.

"Всё это взаимосвязано, передвижение неизбежно, и то, что мы на какое-то время ограничиваем наши транспортные коммуникации, транспортные связи, авиационные и другие, - это всё временные меры, но нам нужно понимать, что происходит у нас в стране, как мы можем купировать возникающие новые угрозы, в том числе и с новыми штаммами коронавирусной инфекции", - сказал он.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о готовности начать всеобщую вакцинацию в РФ с 18 декабря, при этом она отметила, что потребуются дополнительные консультации с регионами. Голикова также сообщила, что до конца января в гражданский оборот поступит 2,1 млн доз вакцины, "и нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию". Также в России будет усилена разъяснительная работа с населением о безопасности и эффективности российских вакцин.

Сам Путин пока не торопится ставить вакцину от коронавируса. На большой декабрьской пресс-конференции президент объяснил промедление тем, что российская вакцина на тот момент еще не была показана для лиц старше 60 лет.

Однако даже после того, как Минздрав разрешил ее применение для пожилых людей, о вакцинации 68-летнего президента публично не сообщалось. В Кремле на нетерпеливые вопросы журналистов неизменно отвечают, что, когда Путин сделает прививку, он сам скажет об этом.

За последние сутки в России было выявлено 22 850 случаев коронавируса во всех регионах, 566 человек умерли. Всего в стране отмечено 3 471 053 заболевших и 63 370 умерших. Выздоровели и выписались 2 854 088 человек (28 658 за сутки).