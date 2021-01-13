С 11 по 13 января в Буйнакске зафиксирован 71 случай отравления, причем 61 случай приходится на детей младше 17 лет. Госпитализировано 55 человек, из них 45 детей

ТБС Буйнакск / YouTube Массовое отравление вызвали бактерии рода шигеллы и кампилобактерии, которые попали в водопроводную воду из-за нарушений санитарного законодательства

ТБС Буйнакск / YouTube

Массовое отравление в дагестанском Буйнакске вызвали бактерии рода шигеллы и кампилобактерии, которые попали в водопроводную воду из-за нарушений санитарного законодательства, сообщили в Роспотребнадзоре Дагестана. ДНК этих бактерий нашли в водопроводной воде и в анализах 12 заболевших.

"По предварительным данным эпидрасследования, предполагаемым фактором передачи инфекции стала загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушением санитарного законодательства", - говорится в сообщении.

Контроль за качеством воды в городском водопроводе будет усилен, уже принимаются меры по локализации и ликвидации очага инфекции, подчеркивают власти.

"Управление Роспотребнадзора по Дагестану призывает население соблюдать питьевой режим, употреблять исключительно кипяченую или бутилированную воду, не использовать сырую воду из-под крана для мытья овощей и фруктов, а также соблюдать элементарные правила личной гигиены", - говорится в пресс-релизе.

13 января мэрия Буйнакска призвала горожан несколько дней не пользоваться водопроводной водой в хозяйственных целях и не пить ее. Чиновники пообещали наладить доставку воды во все районы и провести гиперхлорирование в водопроводе.

С 11 по 13 января в Буйнакске зафиксирован 71 случай отравления, причем 61 случай приходится на детей младше 17 лет. Госпитализировано 55 человек, из них 45 детей. Среди возможных причин отравления рассматривались загрязненная водопроводная вода и просроченные подарочные новогодние наборы.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает "Интерфакс".

Это не первая вспышка кишечной инфекции в Дагестане, причиной которой стала водопроводная вода. В 2020 году также в начале января в Кизляре были госпитализированы сотни людей. Причиной отравления республиканская прокуратура назвала некачественную воду, поступавшую от водопроводной станции N 4. По факту отравления было возбуждено уголовное дело.