В Дагестане выясняют причину массового отравления детей, среди версий - плохая вода и просроченные подарки

Moscow-Live / Михаил Тихонов

В Дагестане возбуждено уголовное дело после отравления десятков детей в городе Буйнакске. Как сообщается на сайте СУ СК по республике, с 9 по 12 января в детскую городскую больницу поступили 55 детей в возрасте от одного года до 16 лет с признаками пищевого отравления - повышением температуры, рвотой и диареей.

Министерство здравоохранения Дагестана в среду уточнило, что число пострадавших с острой кишечной инфекцией выросло до 61 ребенка и 10 взрослых. "Заболевание протекает в легкой и среднетяжелой форме, тяжелые случаи не зарегистрированы", - сообщается на сайте ведомства. Специалисты Роспотребнадзора выясняют пути и факторы передачи инфекции.

СК называет предварительной причиной отравления питьевую водопроводную воду. Образцы воды изъяты для исследования. Также проводится комплекс следственных действий в отношении должностных лиц, которые обязаны контролировать качество подаваемой населению воды и следить за состоянием гидротехнических сооружений.

Мэрия Буйнакска рекомендовала жителям пока не употреблять сырую воду из-под крана. Глава города Исламудин Нургудаев сообщил ТАСС, что причиной отравления детей могли стать и просроченные продукты в новогодних подарочных наборах. По словам Нургудаева, некоторые дети не пили воду.

Версия с продуктами появилась после того, как некоторые родители рассказали, что детям стало плохо после их употребления. Они предполагают, что причиной отравления могли быть мандарины или сок. Пострадавшие дети проживают в различных частях Буйнакска и селах Буйнакского района. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).