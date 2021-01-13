Роскомнадзор счел нецензурной бранью название мексиканского города в саратовском СМИ

Moscow-Live / Поляков Алексей Охуэлос-де-Халиско - колониальный город и муниципалитет в штате Халиско , Мексика

Otongo1 / wikipedia.org

Управление Роскомнадзора по Саратовской области потребовало от местного издания "Свободные новости" удалить комментарий пользователя с "нецензурной бранью", каковой ведомство посчитало название мексиканского города Охуэлос в штате Халиско (Ojuelos de Jalisco).

Перед Новым годом портал предложил читателям сыграть в известную игру "Города" и побороться за приз. Первым городом в цепочке был Саратов, а дальше комментаторам нужно было писать названия любых существующих населенных пунктов на ту букву, которой заканчивается предыдущее название. По правилам названия городов не должны были повторяться.

Один из участников игры под ником "Мексиканец Педро" называл мексиканские города, в том числе и Охуэлос. Роскомнадзор усмотрел в этом названии признаки нецензурной брани. "Требуем незамедлительно по получении данного обращения удалить вышеназванный комментарий или отредактировать его", - говорится в уведомлении ведомства, которое цитирует "Новая газета".

Главный редактор "Свободных новостей" Елена Иванова уточнила, что название города было написано по-русски. Получив уведомление Роскомнадзора, редакция переписала его латинскими буквами. "Наш юрист предлагает написать запрос в географическое общество, чтобы подтвердить существование этого города", - отметила Иванова. Шеф-редактор портала Мария Алексашина обратилась к главе регионального управления РКН Роману Чуйченко, тот пообещал разобраться в ситуации.

В конце минувшего года в Роскомнадзоре рассказали, что начали использовать технологии искусственного интеллекта для повышения скорости и точности выявления противоправной информации в интернете. Новое программное обеспечение системы мониторинга позволяет проверять более 11,7 млн текстовых материалов в сутки и выявлять незаконную информацию "с точностью не ниже 85%", похвастались в ведомстве.