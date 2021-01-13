Вадим Моляков

Дума города Братска

Коллегия присяжных заседателей в Иркутском областном суде оправдала бывшего депутата городской думы Братска Вадима Молякова, обвинявшегося в причастности к убийству шести человек. Моляков не только занимался политической деятельностью, но и был криминальным авторитетом.

Об оправдательном вердикте, вынесенном 29 декабря, говорится в карточке дела на сайте суда, на которую обратила внимание "Медиазона".

Присяжные также полностью оправдали еще двух фигурантов дела (Султанова и Сазыкина), а обвиняемого Дениса Круглянина признали виновным только в похищении людей, уточняет "Восточно-Сибирская правда". Трех человек, которых следствие считает исполнителями нападений, по данным газеты, осенью 2020 года приговорили к срокам до 11 лет колонии строгого режима.

Вадима Молякова, который был бизнесменом, президентом областной конфедерации бокса и депутатом думы Братска с 2004 года и до задержания в 2008 году, приговорили в 2011 году к 25 годам лишения свободы за убийство первого заместителя прокурора города. Это преступление было совершено в 1999 году.

По данным следствия, именно Моляков осуществлял непосредственное руководство "братской" ОПГ. Позднее Моляку удалось отправить за решетку образцового сыщика СК РФ, который, расследуя его преступления, похитил 15 миллионов рублей. Эти деньги были конфискованы в качестве вещдоков.

Новое уголовное дело связано с обвинением Молякова в том, что он, участвуя с другими обвиняемыми в "переделе сфер криминального влияния" в Тайшете Иркутской области в 2000-2003 годах, организовал убийство семи человек из других преступных группировок, а также покушения и похищения.

В 2001 году, как утверждало следствие, они застрелили владельца лесозаготовительного предприятия, возглавлявшего группировку "Сафаровские", а через год стреляли в его сына. В ночь на 9 декабря 2002 года они под видом бойцов ОМОНа похитили пять представителей другой группировки, а потом убили и расчленили пленников на берегу реки Бирюса. Останки жертв преступники утопили.

Среди убитых были не только участники одной из преступных группировок, но и случайные жертвы - пасынок хозяина квартиры, в которой были схвачены потерпевшие, и его друг.

Обвинение было основано на показаниях соучастников этих убийств - Михаила Пукаса, Валерия Истратова и Михаила Уженцева. В ходе предварительного следствия они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, изобличив себя и подельников. Уголовные дела в отношении этих трех фигурантов были выделены в отдельные производства, позднее они получили от 9 до 11 лет лишения свободы. Областной суд счел признания активных членов преступной группировки достоверными, поскольку они согласуются со всей совокупностью других доказательств. В том числе с показаниями многочисленных свидетелей, выводами 70 сложных экспертиз, протоколами 50 осмотров мест происшествий и 17 обысков.

Из показаний жителя Тайшета Михаила Уженцева следует, что в конце 1990-х годов в городе действовали три ОПГ: "Сафаровские" (по фамилии лидера), к которой сам Уженцев примкнул еще во время учебы в школе, "Бультики" (от слова "бультерьер", поскольку в группировку входили в основном так называемые "качки") и "Димедроловские", названные так по прозвищу главаря ОПГ Дмитрия Шимко. Криминальные авторитеты мирно общались между собой, практически дружили. Доходов от "крышевания" предпринимателей хватало всем.

Криминальные войны начались позднее, когда город попал в сферу интересов представителей "Братской" ОПГ. "Братчане" довольно быстро "забрали" у местных бандитов всех коммерсантов, которых те "крышевали". Единственным, кто после передела сфер криминального влияния в Тайшете остался в живых, был Димедрол (Дмитрий Шимко - бывший председатель городской Думы и заодно криминальный авторитет в должности смотрящего). Перед судом он не предстал, так как скончался от болезни в 2013 году.

Шимко смог договориться с лидером "братчан" Моляком (Вадимом Моляковым), который был ближайшим приспешником криминального авторитета Тюрика.

В начале 2000-х в Тайшете объявился Николай Султанов по прозвищу Султан, который входил в круг приближенных к Молякову лиц (в молодости они проживали по соседству, вместе учились и работали). Согласно показаниям фигурантов, именно Султанов и Шимко организовали бригаду киллеров по устранению конкурентов. Ее членам платили по 50-80 тысяч рублей.

"Прекратила группа свое существование, когда в ней пропала надобность", - рассказал Пукас. То есть в декабре 2002 года, когда последние представители местных ОПГ, не желавшие сдавать позиции и уходить "под крышу" "братчан", были порублены на куски и сброшены в полынью на Бирюсе.

Непосредственный руководитель Моляка Владимир Тюрин (клички Тюрик, Тюря, Батя, Киномеханик) был "коронован" в 1993 году при покровительстве вора в законе Шакро Молодого. Тюрик впервые попал за решетку после того, как организовал дома видеосалон для просмотра порнографических фильмов. Позднее он стал главарем "братской" ОПГ, которую называли "крупнейшей в России конторой, принимавшей заказы на убийства".

Весной 2003 года Тюрик развязал криминальную войну за передел сфер влияния в Петербурге. В ходе нее "братские" убили криминальных авторитетов Костю Могилу и Рому Маршала. В черном списке ОПГ также значились лидер "тамбовской" группировки Владимир Барсуков-Кумарин (Кум), шеф криминальной милиции Петербурга Владислав Пиотровский и отравленный вскоре экс-охранник Собчака и близкий знакомый Путина Роман Цепов. Именно после смерти Цепова следователи заинтересовались "братской" ОПГ, которая в дальнейшем была разгромлена.

По данным прессы, первые улики против "братской" ОПГ собрали подчиненные Кума, который мог стать следующей жертвой. Полученные данные передали в милицию, а через несколько месяцев начались аресты "братских". В частности, за решеткой оказался бригадир киллеров по кличке Маклауд.

По информации силовиков, гражданской супругой Владимира Тюрина являлась оперная певица и бывший депутат Госдумы от "Единой России" Мария Максакова-Игенбергс. В 2015 году она вступила в брак с депутатом от КПРФ Денисом Вороненковым. Позднее супруги переехали на Украину, где Вороненков был застрелен.

В правоохранительных органах также заявляли, что Тюрин пользуется поддельным российским паспортом, являясь гражданином Казахстана.

Испанские власти подозревали Тюрика в отмывании 56 миллионов евро. По запросу Интерпола Тюрин был арестован 2 ноября 2010 года в ресторане "Купол" на Новом Арбате в Москве. Россия, однако, отказалась выдать Тюрина Испании, сославшись на то, что он является гражданином России и, согласно Конституции РФ, его нельзя выдавать другим странам, а необходимо судить на родине.

Однако потом выяснилось, что Тюрин получил российское гражданство незаконно. Тогда он оказался в СИЗО-2 "Бутырка", где просидел до 20 октября 2011 года. Затем Пресненский райсуд Москвы перевел его под домашний арест. В последующие годы претензий к Тюрику правоохранительные органы не имели. Зато Тюрина объявили в розыск по линии Интерпола украинские полицейские после убийства экс-депутата Вороненкова.