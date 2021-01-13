Пожарные ликвидировали возгорание в омской медсанчасти N 9, где из-за задымления были эвакуированы пациенты больницы, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 21:21 (18:21 мск) пожар площадью десять квадратных метров был локализован, а в 21:30 было ликвидировано открытое горение. Сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в омской МСЧ N9, находящейся по улице 5-я Кордная, поступило в 21:01 по местному времени.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было обнаружено задымление на четвертом этаже пятиэтажного здания. Было организовано три звена газодымозащитников, которые направились на поиски очага возгорания. До прибытия пожарно-спасательных подразделений персонал медицинского учреждения эвакуировал 150 человек", - сообщает пресс-служба ведомства.

Пациентов временно разместили в здании поликлиники. Помещение больницы проветривается, позднее пациенты вернутся в здание. Пострадавших, согласно официальному сообщению, нет.

От МЧС России для ликвидации возгорания было привлечено 9 единиц техники и 45 человек личного состава.

В свою очередь в пресс-службе регионального Минздрава отметили, что перераспределять пациентов по другим больницам нет необходимости, учреждение продолжит работу в обычном режиме. В ведомстве также подчеркнули, что данная больница не является ковидным стационаром.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал о задымлении в коронавирусной больнице в Омске.