Олег Шереметьев больше не является депутатом столичного парламента. Об этом сообщил ТАСС председатель Мосгордумы, единоросс, миллиардер и полковник запаса Алексей Шапошников.

Ранее в среду Мосгорсуд оставил в силе приговор депутату Московской городской думы от фракции КПРФ Олегу Шереметьеву, который получил четыре года лишения свободы условно по делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Осужденного также лишили права занимать государственные должности в течение двух лет.

"В соответствии с законом "О статусе депутата Московской городской думы", полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении этого депутата. Решение о досрочном прекращении полномочий оформляется постановлением думы и может быть принято на ближайшем заседании парламента", - сказал Шапошников.

Он уточнил, что дополнительные выборы по 19-му избирательному округу будут назначены в соответствии с действующим законодательством. Как сообщили в пресс-службе столичного парламента, зимний перерыв в работе Мосгордумы продлится до 15 января. При этом депутаты должны проводить не меньше одного пленарного заседания в месяц.

По версии следствия, Олег Шереметьев в течение трех месяцев предоставлял в аппарат Мосгордумы подложные документы о премировании помощников, а полученными деньгами пользовался по своему усмотрению. СК считает, что этим депутат нанес ущерб бюджету более чем в 2 млн рублей. О возбуждении дела в отношении Олега Шереметьева стало известно 20 августа, тогда же его задержали.

Уголовному преследованию депутат Олег Шереметьев подвергся после того, как стал выступать с оппозиционными инициативами и критиковать власти. На выборах в Мосгордуму 2019 года он избирался от партии КПРФ и был поддержан участниками проекта Алексея Навального "Умное голосование". Шереметьев также был одним из девяти депутатов, которые внесли в Мосгордуму проект постановления о недоверии спикеру Алексею Шапошникову в связи с расследованием о его подозрительном двухмиллиардном доходе. Однако в итоге комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Мосгордумы, не нашла нарушений в сведениях о доходах, представленных Шапошниковым. Председателем комиссии является сам Шапошников. Спикер объяснил свой доход продажей акций АО "Северянин", председателем совета директоров которого он был до избрания депутатом.

Также депутаты обвинили Шапошникова в безответственном поведении в период пандемии.

Кроме того, Олег Шереметьев был одним из истцов, оспаривавших в Верховном суде указ президента России Владимира Путина о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.

Руководитель пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко ранее говорил, что не может "давать оценки делу Шереметьева". "Но общая тенденция, которая сегодня происходит по всей стране, по многим регионам, где преследуются наши активисты, снимаются наши кандидаты, такая есть. В целом то, что я сейчас читаю в СМИ, очень отдает знакомым почерком такого общего нынешнего направления, как давление на коммунистов с помощью разных методов: избирательной системы, уголовной системы, административной системы", - сказал он.

Во фракции КПРФ также заявили, что "не верят в обвинения следствия", поскольку "депутатская деятельность Олега Шереметьева вызывает сильное раздражение у чиновников правительства Москвы". Кроме того, к Шереметьеву "долгое время не допускали адвокатов, и все обыски проходили без их присутствия". "Когда у Олега Михайловича поднялось давление 180/100, ему в течение часа отказывали в вызове врача. Мы не приемлем такого варварского отношения к подследственным, кем бы они ни были и в чем бы ни обвинялись", - заявили коллеги Шереметьева по фракции.

Олег Шереметьев родился в 1965 году. В 1983 году он окончил ГПТУ N 89 (ныне - Колледж архитектуры и градостроительства). После этого Шереметьев служил в Группе советских войск в Германии, работал каменщиком в тресте "Мосжилстрой", а в 1988 году участвовал в спасательных работах после землетрясения в Армении.

В 1994 году Шереметьев окончил геофизический факультет Московской государственной геологоразведочной академии им. Серго Орджоникидзе. Затем он работал инженером в Институте минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов, ведущим инженером в Геологическом институте РАН. В Российском государственном геологоразведочном университете им. Серго Орджоникидзе Шереметьев также занимался редактированием и подготовкой научной литературы к печати.

В 2019 году Шереметьев избрался в Мосгордуму седьмого созыва от Коммунистической партии России по районам Новогиреево и Вешняки. Он входил в комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике, образованию и экологической политике.

Олег Шереметьев "активно занимался общественно-политической, журналистской, издательской деятельностью, социологическими и психологическими исследованиями в рамках программ Благотворительного фонда развития гуманитарных знаний "Слово" и фонда "Содействие духовному и гуманитарному развитию человека "Неопалимая Купина", сообщает сайт Мосгордумы.