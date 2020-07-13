За последние сутки в России выявлено 6537 случаев коронавируса в 84 регионах и 104 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 733 699 заболевших и 11 439 умерших.
Из больниц за последние сутки выписано 2960 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 504 021 человека.
Статистика новых случаев COVID-19 по регионам (в скобках - число смертей за сутки):
Москва - 672 (25)
Санкт-Петербург - 291 (23)
Ханты-Мансийский АО - 270 (2)
Алтайский край - 235
Свердловская область - 218 (6)
Нижегородская область - 212 (6)
Ямало-Ненецкий АО - 205
Иркутская область - 203
Московская область - 196 (7)
Мурманская область - 179 (3)
Архангельская область - 134 (1)
Челябинская область - 132
Красноярский край - 128
Хабаровский край - 121
Воронежская область - 119
Новосибирская область - 112 (4)
Ульяновская область - 111
Оренбургская область - 102
Ростовская область - 97 (1)
Омская область - 95
Саратовская область - 89
Волгоградская область - 88
Тюменская область - 85 (1)
Ставропольский край - 75 (1)
Самарская область - 72
Пермский край - 71
Тульская область - 68 (3)
Томская область - 67 (1)
Сахалинская область - 67
Ивановская область - 64 (1)
Краснодарский край - 64 (1)
Курганская область - 64
Республика Коми - 59
Чувашская Республика - 56
Кировская область - 54 (1)
Приморский край - 54
Кемеровская область - 51
Орловская область - 49
Белгородская область - 48
Калужская область - 48
Брянская область - 47
Ленинградская область - 47 (2)
Республика Дагестан - 46 (2)
Республика Башкортостан - 46
Республика Алтай - 46
Амурская область - 46
Владимирская область - 45 (1)
Удмуртская Республика - 45
Республика Хакасия - 45
Забайкальский край - 45
Республика Саха (Якутия) - 45
Камчатский край - 44
Кабардино-Балкарская Республика - 42
Тамбовская область - 41
Республика Тыва - 40
Смоленская область - 39 (2)
Ярославская область - 39
Рязанская область - 38 (1)
Новгородская область - 37 (2)
Республика Мордовия - 36
Республика Бурятия - 36
Ненецкий АО - 35
Пензенская область - 35 (1)
Липецкая область - 33
Республика Калмыкия - 33
Астраханская область - 33 (1)
Курская область - 32
Республика Татарстан - 32
Тверская область - 31 (3)
Псковская область - 31
Республика Марий Эл - 29
Вологодская область - 27
Карачаево-Черкесская Республика - 21 (1)
Магаданская область - 17 (1)
Республика Адыгея - 16
Республика Ингушетия - 16
Республика Северная Осетия - 16
Республика Крым - 16
Республика Карелия - 15
Калининградская область - 12
Костромская область - 11
Чеченская Республика - 10
Севастополь - 10
Еврейская АО - 6