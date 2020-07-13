АГН Москва / Андрей Никеричев За последние сутки в России выявлено 6537 случаев коронавируса в 84 регионах и 104 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 733 699 заболевших и 11 439 умерших

АГН Москва / Андрей Никеричев

За последние сутки в России выявлено 6537 случаев коронавируса в 84 регионах и 104 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 733 699 заболевших и 11 439 умерших.

Из больниц за последние сутки выписано 2960 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 504 021 человека.

Статистика новых случаев COVID-19 по регионам (в скобках - число смертей за сутки):

Москва - 672 (25)

Санкт-Петербург - 291 (23)

Ханты-Мансийский АО - 270 (2)

Алтайский край - 235

Свердловская область - 218 (6)

Нижегородская область - 212 (6)

Ямало-Ненецкий АО - 205

Иркутская область - 203

Московская область - 196 (7)

Мурманская область - 179 (3)

Архангельская область - 134 (1)

Челябинская область - 132

Красноярский край - 128

Хабаровский край - 121

Воронежская область - 119

Новосибирская область - 112 (4)

Ульяновская область - 111

Оренбургская область - 102

Ростовская область - 97 (1)

Омская область - 95

Саратовская область - 89

Волгоградская область - 88

Тюменская область - 85 (1)

Ставропольский край - 75 (1)

Самарская область - 72

Пермский край - 71

Тульская область - 68 (3)

Томская область - 67 (1)

Сахалинская область - 67

Ивановская область - 64 (1)

Краснодарский край - 64 (1)

Курганская область - 64

Республика Коми - 59

Чувашская Республика - 56

Кировская область - 54 (1)

Приморский край - 54

Кемеровская область - 51

Орловская область - 49

Белгородская область - 48

Калужская область - 48

Брянская область - 47

Ленинградская область - 47 (2)

Республика Дагестан - 46 (2)

Республика Башкортостан - 46

Республика Алтай - 46

Амурская область - 46

Владимирская область - 45 (1)

Удмуртская Республика - 45

Республика Хакасия - 45

Забайкальский край - 45

Республика Саха (Якутия) - 45

Камчатский край - 44

Кабардино-Балкарская Республика - 42

Тамбовская область - 41

Республика Тыва - 40

Смоленская область - 39 (2)

Ярославская область - 39

Рязанская область - 38 (1)

Новгородская область - 37 (2)

Республика Мордовия - 36

Республика Бурятия - 36

Ненецкий АО - 35

Пензенская область - 35 (1)

Липецкая область - 33

Республика Калмыкия - 33

Астраханская область - 33 (1)

Курская область - 32

Республика Татарстан - 32

Тверская область - 31 (3)

Псковская область - 31

Республика Марий Эл - 29

Вологодская область - 27

Карачаево-Черкесская Республика - 21 (1)

Магаданская область - 17 (1)

Республика Адыгея - 16

Республика Ингушетия - 16

Республика Северная Осетия - 16

Республика Крым - 16

Республика Карелия - 15

Калининградская область - 12

Костромская область - 11

Чеченская Республика - 10

Севастополь - 10

Еврейская АО - 6

