Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России решила привлечь к дисциплинарной ответственности судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву

Стоп-кадр видео Россия 24 / www.youtube.coml Хахалевой вменялось нарушение правил внутреннего распорядка и Трудового кодекса

Moscow-Live.ru / Незговоров Михаил

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России решила привлечь к дисциплинарной ответственности судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву, получившую скандальную славу после роскошной свадьбы дочери, и досрочно прекратить ее полномочия.

Сама Хахалева не явилась на заседание, но заявила через своего адвоката Людмилу Александрову несколько ходатайств, в том числе о проведении заседания в закрытом режиме на основании того, что Хахалева находится под государственной защитой. Александрова также пыталась добиться приостановления дисциплинарного производства и отложить рассмотрение дела в связи с тем, что ее подзащитная, госпитализированная еще в середине июня из-за осложнений в связи с COVID-19, до сих пор находится в стационаре. Коллегия отклонила все ходатайства.

Хахалевой вменялось нарушение правил внутреннего распорядка и Трудового кодекса, сообщает Legal Report. Проверка, инициированная председателем Краснодарского краевого суда Алексеем Шипиловым, показала, что с 2016-го по 2019 год Хахалева отсутствовала на рабочем месте в течение 128 дней, причем в это время совершала авиаперелеты и продолжала получать зарплату.

На предыдущем заседании ВККС, перенесенном из-за болезни судьи, было объявлено, что прогулами признаны командировки Хахалевой, на которые не выдавались официальные разрешения. Президиум Совета судей, просивший привлечь Хахалеву к дисциплинарной ответственности, считает, что ее действия умалили авторитет судебной власти.

Сама Хахалева не отрицала факт перелетов, но объяснила их "необходимостью посещения органов государственной власти, редакций телеканалов, газет и других и средств массовой информации для защиты своей чести и деловой репутации". Адвокат заявила, что каждый случай отсутствия Хахалевой на рабочем месте был "устно согласован" с бывшим председателем Краснодарского краевого суда Александром Черновым или его заместителем Александром Пятигорой. А все поездки в Москву были необходимы для обсуждения судебной практики в вышестоящей инстанции.

Адвокат также заявила, что данные о перемещениях Хахалевой были получены новым председателем краевого суда незаконно, так как эта информация составляет государственную тайну, пишут "Открытые медиа". Проблемы своей подзащитной она связала с с "массовой информационной кампанией по дискредитации".

Представитель Совета судей Дмитрий Сурков назвал несостоятельной ссылку адвоката на то, что поездки были необходимы Хахалевой для повышения квалификации, так как они "не привели к росту результатов ее судебной деятельности". А выезд в Абхазию еще и стал существенным нарушением законодательства и нормативных актов о защите государственной тайный, передает Право.Ru.

Кроме того, специальная выездная комиссия установила, что Хахалева почти не участвовала в рассмотрении дел в качестве докладчика или председательствующей. В 2017 году у нее не было ни одного рассмотренного апелляционного дела, а в 2018 году она была председательствующей всего по пяти делам. При этом они не были рассмотрены и перешли на следующий год. В 2019 Хахалева приняла участие в рассмотрении уже более чем сотни дел.

В итоге ВККС не только досрочно прекратила полномочия судьи, но и лишила ее первого квалификационного класса.

Елена Хахалева оказалась в центре внимания летом 2017 года после сообщений о шикарной свадьбе ее дочери. Адвокат Сергей Жорин, раскрутивший эту историю, оценил ее примерно в 2 млн долларов. Совет судей Краснодарского края после проверки уточнил, что, по документам, торжество оплатил бывший муж Хахалевой - бизнесмен Роберт Хахалев, а общая стоимость торжества не превысила 4,5 миллиона рублей.

Новый скандал вспыхнул после обнародования документов, согласно которым судья получала диплом ветеринара, а не юриста. Однако позже в Сухумском государственном университете подтвердили, что Хахалева училась в вузе и получила диплом юриста. В сентябре 2018 года пленум Верховного суда постановил исключить Хахалеву из президиума краснодарского краевого суда, а чуть чуть позже она покинула должность председателя коллегии по административным делам. В августе 2019-го Хахалеву отстранили от судебных процессов: она вошла в состав судей, занимающихся научно-консультационной работой.

В марте 2020 года Хахалева в открытом письме президенту России Владимиру Путину пожаловалась на травлю "через коррумпированные каналы СМИ". Она заявила, что ее семья уже три года подвергается "информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры", и связала это с тем, что в 2017 году Краснодарский краевой суд принял два судебных акта, которые "пошли вразрез" с интересами этой структуры. При этом данные акты были обжалованы во всех инстанциях, включая Верховный суд, и остались неизменными, отметила судья в письме. Хахалева просила Путина "объективно разобраться" в ее ситуации.