Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем

Пресс-служба Президента России При этом в поле внимания должно быть все, "что связано с повышением издержек, необоснованных издержек и экономически необоснованного роста стоимости метра жилья"

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем. Он назвал это "одним из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи.

Отвечая вице-премьеру Марату Хуснуллину, который заявил о том, что к 2026 году жилье смогут получить около 5 млн семей, президент призвал "добиться большего" и "ставить перед собой амбициозные цели". При этом в поле внимания должно быть все, "что связано с повышением издержек, необоснованных издержек и экономически необоснованного роста стоимости метра жилья".

Хуснуллин в свою очередь отметил, что для увеличения объема жилищного строительства до 120 млн квадратных метров в год "нужна очень напряженная работа". Трансляцию видеоконференции вел телеканал "Россия 24".

Ранее, перечисляя национальные задачи до 2030 года, Путин упоминал в том числе и строительство. При этом он отметил, что хотя действовать в этой сфере нужно энергичней, это не должно идти в ущерб качеству и безопасности. "Создание за несколько недель новых медицинских центров во время эпидемии показывало, что таких результатов можно добиваться", - сказал он.

В мае правительство представило общенациональный план по восстановлению экономики и доходов населения, а среди его основных целей премьер Михаил Мишустин назвал быстрое строительство качественного жилья. Для поддержки жилищного строительства проект плана предполагает снижение средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам менее чем до 8%, в том числе за счет реализации программы субсидирования ипотеки на новостройки по 6,5%. Кроме того, Минстрой направит в этом году 30 млрд руб. на завершение строительства проблемных объектов и восстановление прав участников долевого строительства.

Напомним, по итогам первого квартала 2020 года средневзвешенные цены на жилую недвижимость в России выросли на 7,1%, тогда как в среднем в мире этот показатель увеличился на 4,4%. Об этом говорилось в исследовании The Global House Price Index компании Knight Frank. Лидером рейтинга Knight Frank стала Турция, где цены на жилье в первом квартале выросли на 15%. Основной причиной этого роста эксперты назвали инфляцию лиры - с учетом этого фактора цены выросли примерно на 6%. Далее в списке шли Новая Зеландия (+14,5%), Литва (+13,8%), Украина (+11,9%) и Люксембург (+11,1%). Россия занимала в списке 15-е место.

По итогам первого квартала 2020 года наиболее низкая стоимость жилья в новостройках была зафиксирована в Кабардино-Балкарии, где квадратный метр нового жилья стоит в среднем 29,7 тыс. рублей за квадратный метр. Далее в списке регионов с самым доступным жильем в новых многоквартирных домах идут Дагестан (32 тыс. рублей за квадратный метр), Калмыкия (33 тыс. рублей), Северная Осетия (34,5 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесия (36 тыс. рублей).

В конце рейтинга регионов по доступности жилья в новостройках идут Магаданская область (94,5 тыс. рублей за квадратный метр), Приморский край (99,9 тыс. рублей), Санкт-Петербург (118 тыс. рублей), Сахалинская область (122,9 тыс. рублей) и Москва (214,3 тыс. рублей). Средняя по России стоимость квадратного метра жилья в новостройке в первом квартале 2020 года составила 71,5 тыс. рублей.