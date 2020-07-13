Стоп-кадр видео Подъём / YouTube Пресненский районный суд Москвы отклонил иск профессора РУДН Ирины Карабулатовой, которая уже год не выходит на улицу из-за проблем с позвоночником

Стоп-кадр видео Подъём / YouTube

Пресненский районный суд Москвы отклонил иск профессора РУДН Ирины Карабулатовой, которая уже год не выходит на улицу из-за проблем с позвоночником, пишет "МБХ медиа". Она потребовала возмещения морального вреда, нанесенного ей московскими властями. Чиновники выписывали женщине штрафы за нарушение режима самоизоляции, так как она не смогла установить на телефон специальное приложение "Социальный мониторинг".

Ирина Карабулатова требовала компенсацию в размере 1 млн рублей. Юрист "Института права и публичной политики" Виталий Исаков, представлявший ее интересы, отметил, что после получения штрафов женщине стало резко хуже. Это подтверждается заключением невролога.

По словам Исакова, женщина парализована на 90%, ее вывезли из дома на машине скорой помощи, сама она свою квартиру не покидала и не могла.

Ей также нанесли ущерб заявления главы департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка в эфире "Эха Москвы", отметил Исаков. Министр московского правительства, в частности, говорил, что второй штраф пришел Карабулатовой, так как в базу данных был внесен номер телефона ее сына, который вместе с аппаратом и покинул квартиру.

Всего Ирине Карабулатовой назначили два штрафа за нарушение самоизоляции. Первый из них в размере 4 тыс. рублей пришел 11 мая за неустановку приложения на телефон. Она говорила, что не смогла этого сделать. Уже после того, как власти пообещали отменить штраф, Карабулатовой пришел второй штраф.

"С 15 марта я никуда вообще не выхожу из дома. Я работаю лежа, пишу статьи, - объясняет Ирина. - Я знаю, что самоизоляцию не нарушала. Это невозможно чисто объективно, я инвалид первой группы. У меня на руках заключение: "нарушение двигательных функций - 90%". Нужен ли мне какой-то надзирательный орган?"

В мэрии заявили, что оба штрафа были отменены, несмотря на их "юридическую обоснованность": по словам чиновников, Карабулатова не установила приложение, хотя подписала соответствующие бумаги и не подавала заявку на полагающийся от города смартфон. "При этом мы видим, что Ирина Карабулатова выкладывает фотографии и видеозаписи, очевидно сделанные с телефона, что дает основания полагать, что ее аппарат обладает техническими возможностями для установки приложения", - поясняли чиновники.

По словам Карабулатовой, официальное решение об отмене штрафов она получила лишь 28 мая - через две недели "переживаний и усиленной психоэмоциональной нагрузки". В результате у женщины ухудшилось здоровье и пропал сон, в том числе из-за необходимости постоянно "давать пояснения о том, что она не виновата и действительно является инвалидом".

При переводе под домашний карантин пациенты с COVID-19 и ОРВИ, а также члены их семей должны скачать приложение "Социальный мониторинг" либо получить от властей устройство с предустановленной программой. Она отслеживает местонахождение пациентов с помощью геолокации и периодических запросов выслать селфи. Пользователи массово жаловались на некорректную выписку штрафов, в том числе за не сделанное вовремя фото или за отсутствие самого приложения. В столичной мэрии признавали "карательную" функцию приложения, обещая отменить несправедливо выписанные штрафы. Между тем данные москвичей, оштрафованных за нарушение самоизоляции, оказались в открытом доступе.

С момента запуска "Социального мониторинга" в начале апреля протоколы составили почти на каждого третьего пользователя приложения, на некоторых - по несколько штук, говорили в мэрии в мае. Совет по правам человека при президенте предлагал отменить штрафы, выписанные за нарушение режима самоизоляции "Социальным мониторингом".