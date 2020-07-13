ВСЕ ФОТО В Москве около здания СИЗО "Лефортово" проходят задержания журналистов - участников акции в поддержку советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста Ивана Сафронова

Стоп-кадр видео Радио Свобода / Youtube.com Сообщается почти о 20 задержанных, большинство из них - женщины

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Ожидается, что сегодня бывшему журналисту Ивану Сафронову, арестованному по подозрению в госизмене, предъявят обвинение

АГН Москва / Софья Сандурская

В Москве около здания СИЗО "Лефортово" проходят задержания журналистов - участников акции в поддержку советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в госизмене. Сообщается почти о 20 задержанных, большинство из них - женщины.

Первой задержали члена профсоюза журналистов Софью Русову, стоявшую в одиночном пикете в поддержку Сафронова. Затем были задержаны журналистка "Холода" Мария Карпенко и главный редактор этого издания Таисия Бекбулатова, несколько лет работавшая с Сафроновым в "Коммерсанте". 7 июля, в день задержания бывшего журналиста, у нее провели обыск, после чего увезли на допрос в качестве свидетеля.

У здания СИЗО также задержаны журналистки "Коммерсанта" Ольга Алленова, Анна Поваго, Анна Васильева, Лилия Галявиева, Юлия Галлямова, журналистка "Коммерсантъ FM" Алла Пугачева, сотрудница RT Мария Шерстюкова, бывшая журналистка "Ведомостей" Татьяна Морозова, Мария Шер из "Коммерсанта", корреспондент Avtozak LIVE Максим Кондратьев.

"Медиазона" сообщает о задержании журналиста "Коммерсанта" Александра Черных и еще двух человек. По данным "ОВД-Инфо", также задержан коллега Черных Александр Рассохин и журналистка РБК Викторию Феофанову.

Причиной задержаний стали футболки с надписями "ШпиноВания. #СвободуСафронову". Полицейские не представлялись. Один автозак с задержанными уехал в ОВД Капотни. Как сообщает Avtozak LIVE, в полицейском автобусе очень душно.

Перед журналистами у СИЗО "Лефортово" выступил адвокат Сафронова Иван Павлов. Он напомнил, что во время заседания суда по мере пресечения следствие не представило ни одной улики, доказывающей, что Сафронов передавал кому-либо секретную информацию. "Скорее всего, не представит и сегодня, поскольку задача следствия - скрыть связь преследования Ивана и его журналистской деятельности", - приводит слова Павлова РБК.

Он отметил, что обвинения по статьям о госизмене на раннем этапе следствия намеренно формулируются предельно размыто и неконкретно, чтобы человек "рассказал всё, что было и чего не было". "Это мы сегодня будем допрашивать следствие", - ответил Павлов на вопрос РБК, будет ли Сафронов давать показания или воспользуется ст. 51 Конституции о праве не свидетельствовать против себя.

Павлов также сообщил, что защитники Сафронова решили разделиться: сам Павлов останется за стенами СИЗО и будет информировать журналистов о том, что происходит в СУ ФСБ. Это связано в том числе с тем, что у адвокатов могут отобрать подписку о неразглашении тайны следствия, и тогда давать комментарии по существу дела будет нельзя.

Павлов пока не давал подписку о неразглашении материалов дела, поэтому может давать комментарии. Остальные адвокаты из группы защиты Ивана Сафронова - Олег Елисеев, Дмитрий Катчев, Евгений Смирнов, Сергей Малюкин - участвуют в следственных действиях с подзащитным, и у них могут взять подписку. В таком случае они потеряют право комментировать дело, иначе им самим будет грозить уголовное преследование, пишут "Открытые медиа".

По словам Павлова, дело ведет 1-е следственное управление ФСБ, работает бригада из 10 следователей.