Хабаровск, 13 июля 2020 года

Сайт Хабаровска DVHAB.RU (@dvhab.official) / Instagram Сергея Фургала арестовали 10 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах

АГН Москва / Сергей Ведяшкин

На улицах Хабаровска третий день подряд проходит акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, сообщает портал Dvhab.ru. Участники шествия выкрикивают "Я/Мы - Фургал!" и другие лозунги, водители машин приветствуют их гудками. В акции участвует около ста человек.

По данным "Интерфакса", участники несанкционированной акции в Хабаровске собрались на площади имени Ленина у здания правительства Хабаровского края. Затем они колонной двинулись по тротуару улицы Муравьева-Амурского к Комсомольской площади в центре города.

После шествия в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала несколько сотен человек собрались на площади Ленина, передает Telegram-канал "Вечерний Хабаровск". Протестующие скандируют "Путина - в отставку!", "Фургала - домой" и требуют "честный суд".

В Комсомольске-на-Амуре начался автопробег в поддержку губернатора. А около водной станции ЦСКА во Владивостоке 12 июля появилось граффити Furgal free (Свободу Фургалу). Впоследствии надпись покрыли известью, сообщает VL.Ru.

На фоне акций протеста в Хабаровск прибыл заместитель главы правительства РФ и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он заявил, что у людей есть право выражать свое мнение, признал, что Фургала "поддерживало и поддерживает большое количество людей", а также обвинил руководство Хабаровского края в плохой организации своей работы, сообщает РИА "Новости".

После воскресных акций правительство Хабаровского края, поддержавшее протесты в регионе, в новом обращении призвало жителей не поддаваться на провокации и высказывать свою гражданскую позицию в рамках закона.

"Мы понимаем чувства людей, которые вышли на улицы и площади. Но уже сейчас, спустя два дня, мы видим опасную тенденцию. Среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки", - заявили местные власти. По их версии, у некоторых протестующих "играет кровь", другие же могут наживаться на протесте. "Так набирает очки несистемная оппозиция и блогеры, у которых за счет яркого контента растет число подписчиков", - утверждает пресс-служба. Правительство края также напомнило, что все массовые акции несанкционированы, и напомнило об опасности распространения коронавирусной инфекции.

11 июля в Хабаровске прошел митинг в поддержку Фургала, ставший самой массовой акцией в регионе за всю его историю. На следующий день состоялись автопробег и коллективное шествие к зданию краевого правительства, а также митинги. Вечерний продолжился и после полуночи.

Сергея Фургала арестовали 10 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах. Фургал также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям в Хабаровском крае, Приморье и Амурской области. Губернатор не признает вину.