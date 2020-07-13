"Мемориал" признал оппозиционера Николая Платошкина политзаключенным

Moscow-Live.ru Лидер левопатриотического движения "За новый социализм" Николай Платошкин

Николай Платошкин / YouTube

Основатель движения "За новый социализм" Николай Платошкин, который с 4 июня находится под домашним арестом по обвинению в публичном распространении фейков о борьбе с коронавирусом и в подготовке массовых беспорядков, включен в список политических заключенных правозащитного центра "Мемориал". Об этом сказано в заявлении, которое в понедельник было опубликовано на сайте центра.

В "Мемориале" считают, что обвинение, выдвинутое в отношении Платошкина, безосновательно и политически мотивировано, потому что связано с его оппозиционной общественно-политической деятельностью.

В правозащитном центре напомнили, что в марте-апреле 2020 года под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса "имело место небывалое наступление федерального центра и региональных властей на закрепленные Конституцией Российской Федерации права и свободы". Это сопровождалось "принятием целого ряда репрессивных правовых норм и появлением размытых и потенциально крайне опасных составов в УК, КоАП и региональных кодексах об административных правонарушениях".

Одним из таких нововведений стала статья 207.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за публичное распространение фейков об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о мерах борьбы с этими обстоятельствами. По мнению правозащитников, статья "уже успела стать инструментом масштабного применения в репрессивных целях". В "Мемориале" считают ее одной из наиболее неправовых и подлежащей немедленной отмене.

В заявлении также сказано, что "Мемориал" проанализировал видео Платошкина, ставшее поводом для его уголовного преследования, и не нашел в нем никаких признаков подготовки к массовым беспорядкам или призывов к насильственным действиям (часть 1.1 статьи 212 УК).

В заявлении отмечается, что политический мотив преследования Платошкина очевиден: он лидер оппозиционной организации и популярный видеоблогер (на момент ареста имел 476 тысяч подписчиков), который критиковал президента и правительство, призывал голосовать против конституционных поправок, а за два дня до ареста заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на будущих президентских выборах. В случае обвинительного приговора суда он не сможет участвовать в выборах как минимум до 2030 года.

"Критика действий властей является одним из неотъемлемых прав, гарантированных российским и международным законодательством. Поэтому мы присоединяемся к позиции международной правозащитной организации Amnesty International, которая признала Платошкина узником совести", - подчеркивается на сайте "Мемориала".

В заявлении содержится оговорка, что признание лица политзаключенным или преследуемым по политическим мотивам не означает согласия "Мемориала" с его взглядами и высказываниями и одобрения его высказываний или действий.

Лидер левопатриотического движения "За новый социализм" Николай Платошкин - бывший сотрудник МИД, работавший в посольстве в Германии, доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. В последние несколько лет он участвовал в выборах разного уровня, выдвигаясь в том числе от идейно близкой КПРФ. В 2019 году Платошкин был кандидатом в депутаты от КПРФ на довыборах в Государственную думу РФ VII созыва по 70-му избирательному округу и занял по их результатам второе место.

15 апреля на Youtube-канале Платошкина появилось видео "Коронавирус. Последние новости из регионов. Селекторное совещание движения "За Новый Социализм". Именно оно стало причиной уголовного преследования политика.

По версии следствия, Платошкин публично распространял заведомо ложную информацию о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, "сообщал заведомо ложные сведения о незаконных мерах, принятых властями Российской Федерации, а также властями г. Москвы, по принуждению людей не покидать места пребывания, вызванных только тем, что больницы не справляются с приемом посетителей не только от новой коронавирусной инфекции, но и от других болезней, а также заведомо ложные сведения о закрытии всего города, правых и виноватых, больных и здоровых в своих помещениях... сознательно допускал, что его утверждения могут вызвать беспокойство, посыл к ложным действиям среди граждан и нарушат общественную безопасность".

В июле 2014 года Министерство юстиции РФ включило правозащитный центр "Мемориал" в "реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента". В центре пытаются оспорить это решение в Европейском суде по правам человека.