www.mos-gorsud.ru Тверской районный суд Москвы на 10 тыс. рублей оштрафовал журналиста радиостанции "Эхо Москвы" Александра Плющева за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара

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Тверской районный суд Москвы на 10 тыс. рублей оштрафовал журналиста радиостанции "Эхо Москвы" Александра Плющева за одиночный пикет в поддержку журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата Ильи Азара, сообщает "Медиазона".

"Судья Елена Булгакова отказалась огласить протокол и рапорты задерживавших меня полицейских, отказала мне в ходатайстве о привлечении этих полицейских с одинаковыми жетонами в качестве свидетелей и вынесла штраф в 10 тысяч рублей. Будем обжаловать, само собой", - сообщил Плющев в своем телеграм-канале.

В конце мая Плющев принимал участие в одиночных пикетах в поддержку задержанного полицией муниципального депутата от московского района Хамовники и специального корреспондента "Новой газеты" Ильи Азара. Его признали виновным в нарушении правил пикета (часть 5 статьи 20.2 КоАП). 28 июля должно состояться заседание по аналогичной статье у другой сотрудницы "Эха Москвы" - Татьяны Фельгенгауэр.

Азара задержали 26 мая, когда он проводил одиночный пикет в поддержку администраторов сообщества "Омбудсмен полиции" в социальной сети "ВКонтакте" Владимира Воронцова и Игоря Худякова. Полицейские объяснили задержание Азара указом мэра Москвы о самоизоляции и запретом на проведение публичных мероприятий во время эпидемии коронавирусной инфекции.

Тверской районный суд Москвы 28 мая признал Азара виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Азара арестовали на 15 суток.

Ранее за одиночный пикет в поддержку Азара по решению Преображенского суда Москвы на 5 тыс. рублей был оштрафован депутат Мосгордумы Евгений Ступин. Ступин был признан виновным по статье 20.6.1 КоАП ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Суд посчитал, что депутат, выйдя на пикет, нарушил режим самоизоляции, который в то время еще действовал в столице.

Кроме того, в первый день пикетов в поддержку Азара было задержано более десяти человек, в том числе главный редактор "Таких дел" Анастасия Лотарева, журналист "Дождя" Михаил Фишман, корреспондент RT Илья Васюнин, фотограф Виктория Ивлева и писатель Алиса Ганиева.