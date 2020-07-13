Журналисты кремлевского пула призвали силовиков раскрыть факты по делу Ивана Сафронова

АГН Москва / Софья Сандурская Бывший журналист решением Лефортовского суда арестован до 6 сентября

АГН Москва / Пресс-служба Лефортовского суда

Журналисты кремлевского пула из "Ведомостей", РБК, ТАСС, "Российской газеты", "Московского комсомольца" и с телеканала "Дождь" записали видеообращение в поддержку советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в госизмене.

Лично знающие Сафронова коллеги по пулу отозвались о нем как о профессионале высочайшего класса, честном человеке и патриоте. "Его статьи били не в бровь, а в глаз, и многим это не нравилось, но он всегда добросовестно выполнял свою работу", - отметила Анастасия Савиных из ТАСС.

"Ваня всегда и работал и вел себя, как человек с чистой совестью, потому что работать в такой чувствительной сфере, в которой он работал, понимая, что тобой могли быть недовольны в том числе и спецслужбы, это не то, чего можно было ожидать от шпиона", - сказала Светлана Бочарова из "Ведомостей".

Наталья Галимова из РБК и другие коллеги Сафронова отметили, что в связи с засекреченностью дела общественности и СМИ предлагается принять на веру, что у следствия есть серьезные улики против бывшего журналиста, а суд над ним будет справедливым. Однако на примере сфальсифицированного дела спецкора "Медузы" Ивана Голунова, которому подкинули наркотики, о доверии к правоохранительным органам говорить сложно. Коллеги Сафронова призвали обнародовать имеющиеся против него доказательства.

13 июля Сафронову, как ожидается, предъявят официальное обвинение. По словам адвоката Евгения Смирнова, процедура может занять несколько часов. Он отметил, что это позволит конкретизировать круг преступных действий, вменяемых Сафронову, и более четко сформулировать позицию защиты, передает ТАСС.

Бывший журналист решением Лефортовского суда арестован до 6 сентября. Возле СИЗО "Лефортово" в понедельник проходит акция в поддержку Сафронова, туда пришли коллеги задержанного. На Госпитальном мосту в районе изолятора вывесили баннер с надписью #СвободуСафронову.

Но потом его перевесили



Фото: Валерия Ратникова / Дождь pic.twitter.com/yLR0Tv10Ir— Дождь (@tvrain) July 13, 2020

Полиция сначала просила собравшихся у СИЗО разойтись, а потом начала задержания. Задержаны член профсоюза журналистов Софья Русова, журналистки "Коммерсанта" Анна Васильева, Алла Пугачева, Татьяна Шер и Анна Поваго, журналистка "Холода" Мария Карпенко, журналистка Ольга Алленова, бывшая журналистка "Ведомостей" Татьяна Морозова, корреспондент Максим Кондратьев. Как сообщает Telegram-канал Avtozak Live, сотрудники полиции никому не представлялись и задерживали за майки с надписью "ШпионоВания. #СвободуСафронову".