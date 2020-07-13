Журналисту Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

АГН Москва / Софья Сандурская Лефортовский районный суд Москвы 7 июля заключил Сафронова под стражу по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ)

АГН Москва / Софья Сандурская

Следствие предъявило обвинение в государственной измене журналисту Ивану Сафронову, сообщил "Интерфаксу" его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Ивану предъявили обвинение. Вину по предъявленному обвинению он не признал", - сказал Павлов в понедельник.

По словам адвоката, предъявленное обвинение Ивану Сафронову непонятно. "Не ясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время", - добавил Павлов.

Он подчеркнул, что следствие "не показывает нам те улики, на которых оно строит такое серьезное обвинение", а корыстный мотив, которым якобы руководствовался Сафронов, "предлагается принять на веру". По его словам, никаких имен, дат, способов передачи информации и якобы полученных от чешской разведки денежных сумм в деле не фигурирует.

В пресс-релизе ФСБ о задержании было сказано только, что Сафронова обвиняют в выдаче одной из спецслужб НАТО данных, составляющих гостайну. Журналисты доступа к гостайне не имеют. За два месяца работы в "Роскосмосе" советником гендиректора госкоропорации Сафронов не имел допуска к секретной информации.

Павлов отметил, что у следователя оказалось семь уже сшитых томов по делу Сафронова, хотя дело было возбуждено только в июле. Защита видела только постановление о возбуждении дела. В нем упоминаются три заключения специалистов Минобороны и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, которые подтверждают секретность сведений, переданных за рубеж. Сами заключения ни суду, ни защите не показали. По словам адвоката, эти документы были сделаны задолго до возбуждения уголовного дела в отношении Сафронова, а одно из них было получено еще год назад и все они не являются экспертизами.

"Следствие ведет элитный 1-й отдел Следственного управления ФСБ. Это люди, которые считаются элитой органов госбезопасности. У них в производстве очень мало дел, это не массовые, а штучные дела. Но с 2014 года мы наблюдаем некую вспышку подобного рода дел. Это связано с общим милитаристским настроением, все ищут врагов, и главный враг - это в том числе та спецслужба, которая упоминается в уголовном деле Ивана как курирующая чешскую спецслужбу, - это спецслужба США", - пояснил Павлов. Его слова приводит РБК.

В понедельник, по словам адвоката, Сафронову предстоит еще один допрос в рамках уголовного дела. "На вопросы следователя мы ответим на принципах взаимности", - сказал Иван Павлов.

Лефортовский районный суд Москвы 7 июля заключил Сафронова под стражу по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой и в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в Африке и на Ближнем Востоке. По данным издания "Проект", контактом Сафронова следствие может считать директора пражского Центра по анализу безопасности и предупреждению Мартина Лариша. Но конечным получателем секретных сведений были США, полагает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. До работы в "Роскосмосе" Сафронов занимался журналистикой в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса.

В период предполагаемой вербовки и передачи данных Сафронов работал в "Коммерсанте". Следователь Чабан отрицал, что дело связано с журналистской деятельностью подозреваемого, однако упоминал его заметку о поставках истребителей СУ-35 Египту, указывал адвокат Иван Павлов. Информация об этом в 2019 году спровоцировала обострение отношений между африканской страной и США, и она уже вызывала вопросы у спецслужб. Так, Сафронов, со слов его знакомых, вызывался в 2019 году для дачи объяснений в ФСБ, а Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) подавала административный иск о разглашении гостайны к "Коммерсанту" (этот иск мировой судья рассматривать не стал, вернув истцам).

Сафронов - сын спецкорреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова-старшего, погибшего в 2007 году во время подготовки текста о поставках российских вооружений в Сирию и Иран. Он работал в газете с 2010 года, в том числе в президентском пуле, был уволен после заметки о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. Увольнение Сафронова привело к уходу из издания всего отдела политики "Коммерсанта". После этого журналист устроился в "Ведомости", а после смены собственника и руководства редакции перешел на работу советником гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина по информационной политике.

В понедельник у СИЗО "Лефортово", где содержится Иван Сафронов, проходит акция журналистов в поддержку арестованного коллеги, пишет "Новая газета". Полиция задержала уже около 15 участников за футболки с надписями "#Шпионования" и "Свободу Ивану Сафронову". Одновременно независимый Профсоюз журналистов опубликовал открытое письмо сотрудников медиа в поддержку Сафронова, его подписали уже более 150 человек.