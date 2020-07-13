tomsk.gov.ru Губернатор Томской области Сергей Жвачкин

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назвал заказными фотографии десятков мешков с трупами, сваленными в кучу в морге коронавирусной больницы. Мнение Жвачкина появилось на странице департамента здравоохранения Томской области в сети "ВКонтакте".

"По чьему заказу и с какой целью похоронный агент фотографировал в морге - выяснят компетентные органы. По чьему заказу и с какой целью затем СМИ публиковали эти фото на своих ресурсах - тоже догадаться не трудно", - заявил губернатор, не уточнив, кто может быть заказчиками снимков.

Напомним, местное издание "Московского комсомольца" 6 июля опубликовало фото с мешками, в которых, по данным газеты, находились трупы. Оперативный штаб настаивал, что в мешках бытовые отходы. На журналиста издания составили протокол о фейках, но позже в томских СМИ появились новые фотографии и видео, на которых видно, что в некоторых мешках находятся трупы.

По словам губернатора, департамент сформировал комиссию для проверки фотографий, она установила автора снимков.Фотографировал не работающий в морге работник частной похоронной службы, часто забирающий тела для захоронения и отлично знающий расположение помещений морга. "Его вспомнили и узнали", - заверил губернатор.

Губернатор добавил, что в этот морг привозят трупы из других больниц города и области. Он также пообещал, что компетентные органы выяснят, чей заказ выполнял похоронный агент.