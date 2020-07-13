Духовник Среднеуральского женского монастыря схимонах Сергий (Николай Романов) в новом видеоролике потребовал от президента России Владимира Путина сложить полномочия и передать их ему, пригрозив в ином случае начать "полномасштабную духовную войну". Новый ролик размещен на Youtube-канале Всеволода Могучева, который является представителем схимонаха.

"В три дня я наведу порядок в России. Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали. Силы у нас есть и в армии, и во флоте, и во всех структурах, и в народах многонациональной России", - заявил Сергий, назвав президента и патриарха Московского и всея Руси Кирилла скрытыми врагами России. По его словам, они привели страну "к открытому богоборчеству, закрытию храмов, человеконенавистничеству, свою плоть поставили выше вечной жизни". Он подчеркнул, что Россией управляют "хабадники во главе с Берл Лазаром".

"Хабаровск вам первая ласточка. А ласточки по всей России живут и даже летают над Кремлем", - завершил свою речь бывший священник, намекнув на многотысячные акции протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации заказных убийств.

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзев в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал заявление отца Сергия неадекватным и выразил сожаление о духовном и психическом состоянии священнослужителя.

"Мы считаем, что каждое последующее высказывание схиигумена Сергия демонстрирует всё большую неадекватность с его стороны. Мне кажется, что в ответ на подобного рода заявление можно только сожалеть об авторе таких высказываний, о его духовном и психологическом состоянии", - заявил представитель РПЦ, добавив, что на них нельзя реагировать серьезно.

Весной в интернете была опубликована видеозапись выступления схиигумена Сергия, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего отец Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны", в который якобы хотят поместить россиян. Отец Сергий говорил также, что граждан "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".

Затем появилась другая видеозапись выступления схиигумена, где он призывает открывать храмы и говорит об угрозе чипирования, которое для большинства якобы окажется смертельным. Впоследствии он также заявил, что патриарху Кириллу и двум митрополитам следует сложить полномочия, и посоветовал "писать во все церковные суды" для привлечения их к ответственности.

Еще в одном видео Сергий нелестно высказался в адрес Русской православной церкви: СМИ даже сообщили, что он назвал РПЦ главным врагом России. Последователи отца Сергия заявили, что его слова про врага России были вырваны из контекста, и уточнили, что Русская православная церковь, по мнению схиигумена, является главным врагом "для врагов нашей страны". "А уж кто нам враг, тут надо разбираться", - заявил один из сторонников Сергия.

В одном из роликов Сергий призвал не голосовать за поправки в Конституцию. По его словам, через эти поправки будет "узаконена рабовладельческая власть". Видео с последним призывом соратник монаха удалил из интернета по требованию Генпрокуратуры.

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел признаки административного правонарушения в действиях схиигумена. Ему вменили административное правонарушение по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). По этой статье священнику грозил штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

7 июля Мировой судья в Верхнепышминском районе Свердловской области признала схимонаха виновным в распространении в интернете фейков под видом достоверной информации, оштрафовав его на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия сначала запретила схиигумену проповедовать и выступать публично. За нарушение этого запрета его запретили в служении. 3 июля суд епархии признал его виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. Утвердить решение суда должен патриарх.