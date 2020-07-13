Пресс-служба Президента России В Хабаровск, где в выходные проходили массовые акции против ареста губернатора Сергея Фургала, с негласным визитом прибыл заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев

Пресс-служба Президента России

В Хабаровск, где в выходные проходили массовые акции против ареста губернатора Сергея Фургала, с негласным визитом прибыл заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Он встречался с руководством силовых структур и провел закрытое совещание с рядом должностных лиц краевого правительства. По мнению одного из источников издания, Трутнев обвинил их в организации протестных акций и потребовал немедленного их прекращения.

С протестующими полпред не встречался, но очевидцы заметили "в стороне" от участников акции заместителя Трутнева Григория Куранова, которого политологи называют возможным кандидатом на пост врио губернатора Хабаровского края. По словам одного из источников газеты, Трутнев "может ощущать угрозу собственной карьере" в связи с протестами и "искать компромиссы" с местными элитами.

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Представитель Трутнева подтвердил РБК визит полпреда в Хабаровский край. По его словам, тот участвовал в совещании по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным и намерен посетить другие регионы Дальнего Востока.

Два источника "Коммерсанта", близких к администрации президента, рассказали, что в 2018 году, после первого тура губернаторских выборов, Фургал столкнулся с давлением федерального центра, переданным через Трутнева. По одним данным, полпред президента в ДФО хотел, чтобы Фургал снялся с выборов. По другим, Фургал, напротив, соблюдал все договоренности, но это не помешало ему все же выиграть выборы.

Со слов еще одного источника газеты, после выборов в полпредстве продолжали считать, что Фургала надо снимать с губернаторской позиции, и "как минимум не возражали" против активности силовиков в отношении него. За время губернаторства Фургала Хабаровский край фактически стал политической вотчиной ЛДПР в ущерб "Единой России". В руководстве ЕР считали, что Фургал фактически захватил власть в регионе, пишет газета. По другой версии, партия власти сама не нашла поддержки у жителей.

Собеседники "Коммерсанта" называют пятерых потенциальных кандидатов на пост врио губернатора Хабаровского края. Это глава совета директоров ОАО "Хабаровский аэропорт", выпускник Высшей школы КГБ СССР, бывший сотрудник ФСБ Константин Басюк, председатель комитета Госдумы по спорту, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, замполпреда президента в ДФО Григорий Куранов, заместитель Фургала Юрий Золочевский и экс-зампреда правительства региона Андрей Базилевский.

При этом отмечается, что протесты в связи с арестом Фургала осложнили поиск кандидатур на место врио. Самого же губернатора Кремль может отрешить от должности уже на этой неделе.

11 июля в Хабаровске прошел митинг в поддержку Фургала, ставший самой массовой акцией в регионе за всю его историю. На следующий день состоялись автопробег и коллективное шествие к зданию краевого правительства, вылившееся в новый митинг. Наблюдатели из местного штаба Алексея Навального оценили численность этой акции в 2 тысячи человек, сообщает "Сибирь. Реалии". Третий митинг в центре Хабаровска состоялся в воскресенье вечером, люди оставались на улицах и ночью. "Интерфакс" и другие СМИ сообщили о четырех задержанных, один из них был нетрезв и вел себя агрессивно.

Правительство Хабаровского края, ранее поддержавшее протесты в регионе, выпустило новое обращение к жителям с призывом не поддаваться на провокации и высказывать свою гражданскую позицию в рамках закона.

"Среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки. У одних просто "играет кровь", другие же, возможно, наживаются на протесте. Так набирает очки несистемная оппозиция и блогеры, у которых за счет яркого контента растет число подписчиков", - говорится на сайте краевого правительства.

"Мы призываем всех жителей региона - не позволяйте себя использовать! Нельзя допустить массовых беспорядков, столкновений с правоохранительными органами. Если вы выступаете против беззакония, сами не нарушайте закон!" - говорится в сообщении. В правительстве также напомнили о праве жителей оживленных улиц на тишину и об опасности распространения коронавируса в местах массового скопления людей.

Сергея Фургала арестовали 10 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах. Фургал также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям в Хабаровском крае, Приморье и Амурской области. Губернатор не признает вину.